Voivod fait revivre le thème d’Ultraman

Fans d’Ultraman, les membres de Voivod ont lancé un mini-album sur lequel ils rendent hommage à cette série télévisée culte japonaise populaire à la fin des années 60. Un « EP » où la chanson thème est reprise en français, en anglais et en japonais.

La formation métal québécoise, qui fêtera cette année ses 40 ans reprend, à sa façon, le thème d’ouverture, celui des batailles et le segment final.

C’est dans le thème d’ouverture de cette série qui a été diffusée en français à Radio-Canada et à Télé-Métropole que l’on entend les paroles : Ultraman, Ultraman, lui qui vole dans le ciel. Ultraman, Ultraman, lui qui vient du soleil. Le voilà tout seul à bord de son avion supersonique, le héros de l’ère atomique, on l’appelle Ultraman.

À l’origine, seul le thème d’introduction devait se retrouver comme pièce bonus sur des copies japonaises de l’album Synchro Anarchy.

« On trouvait que c’était très voivodien. Ça nous a pris du temps pour obtenir les droits et il a été impossible, finalement, de l’ajouter. On a décidé de faire un mini-album en ajoutant le thème final, celui des batailles et une version de la pièce Voivod enregistrée en spectacle. Cette pièce, jouée en rappel, devait se retrouver sur la version bonifiée de Synchro Anarchy sur laquelle on retrouve le concert Return To Morgöth enregistré en 2018 à Jonquière, mais on l’avait perdu », a raconté Michel Langevin, lors d’un entretien.

En japonais

Le batteur a des souvenirs bien personnels de cette série où le personnage d’Hayata, après avoir avalé une capsule Bêta, se transformait en Ultraman. Il avait à partir de ce moment trois minutes pour combattre les monstres qui attaquaient le Japon. Michel Langevin se rappelle une introduction avec une musique d’avant-garde bizarre et des images de peinture qui tourne.

« C’était assez abstrait et tout de suite inquiétant. Je me souviens d’avoir fait plusieurs cauchemars où j’essayais de me sauver d’une espèce de Godzilla qui crache du feu. Il y en avait un dans chaque épisode », a-t-il raconté en riant.

L’idée de reprendre le thème d’Ultraman était celle de Daniel « Chewy » Mongrain. On retrouve des versions en français, en anglais, instrumentales et une en japonais chantée par le guitariste.

« Chewy parle japonais et il est capable de donner des entrevues dans cette langue », a précisé Michel Langevin, ajoutant qu’Ultraman n’est pas connu dans certains endroits aux États-Unis.

Voivod n’a pas l’intention, pour le moment, d’intégrer le titre Ultraman dans ses concerts. Le quatuor prépare un survol de son répertoire pour sa tournée mondiale qui célébrera les 40 ans du groupe originaire de Jonquière.

« C’est quelque chose que l’on pourrait faire au Japon. À Tokyo, on n’aura pas le choix », a-t-il fait savoir.

Un deuxième souffle

De retour d’une tournée européenne de 20 spectacles dans 12 pays, où la formation a joué en première partie de Opeth et aussi en tête d’affiche, Voivod a joué dans des salles de 3 000 et 4 000 personnes.

« C’était vraiment fantastique. Les salles étaient prestigieuses et les gens de Opeth ont été vraiment gentils avec nous », a-t-il fait savoir.

Le batteur a vécu de beaux moments à Paris, à Barcelone et à Madrid.

« Les concerts au Eventim Apollo, l’ancien Hammersmith Odeon à Londres et celui à la Sala Tejo à Lisbonne ont été mes préférés. Il y a aussi notre concert Festival Candelabrum au Mexique et à Istanbul », a-t-il dit.

Voivod se prépare à une grosse année 2023 à l’occasion de son 40e anniversaire.

Une année qui sera marquée par la publication d’un livre, un documentaire et une tournée mondiale où Voivod souhaite visiter le plus d’endroits possible. Une tournée qui devrait être lancée en avril.

Le quatuor entrera en studio, en janvier, pour travailler sur des enregistrements et sur d’autres trucs. Un album de meilleurs succès doit être lancé cet été.

Michel Langevin admet que Voivod connaît en ce moment un deuxième souffle. Les sonorités métal-fusion du EP Post Society et de l’opus The Wake ont été bien accueillies et l’album Synchro Anarchy se retrouve sur plusieurs listes de fin d’année.

« Il y a quelque chose qui s’est passé avec Post Society. Il y a plein de gens qui ont découvert Voivod et le mot s’est passé. On est de plus en plus populaire. Il y a un vrai momentum. On s’amuse et explore en studio et on a du plaisir en tournée. La chimie est vraiment excellente et on va essayer de faire durer ça plusieurs années », a-t-il fait remarquer.