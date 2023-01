«Women Talking»: l’optimisme prudent de Sarah Polley

Présenté à Toronto lors d’une séance spéciale deux jours avant Noël, le nouveau film de Sarah Polley est également en nomination aux Golden Globes. Entretien avec la cinéaste canadienne...

Cela faisait 10 ans que Sarah Polley n’avait pas réalisé de film, elle avait néanmoins brisé ce silence artistique en 2017 lorsqu’elle avait écrit une lettre ouverte dans le «New York Times» racontant ses déboires avec Harvey Weinstein, son refus de se soumettre à ses demandes sexuelles et s’interrogeait également sur la suite des choses et sur les actions privées à poser.

Est-ce donc un hasard si «Women Talking», adaptation du roman éponyme de la Canadienne Miriam Toews paru en 2018, raconte l’histoire de femmes mennonites, droguées et violées à répétition par les hommes de leur communauté? La distribution étoilée comprend Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand – également productrice – et Ben Whishaw. Les femmes et deux fillettes sont confrontées à un choix déchirant: rester et pardonner, rester et résister aux assauts des hommes ou partir et tenter de reconstruire leur vie.

Dans cette communauté conservatrice chrétienne qui refuse le progrès et interdit aux femmes d’aller à l’école, d’apprendre à lire et de réfléchir, les femmes se réunissent dans une grange pour arrêter leur décision, demandant à August Epp (Ben Wishaw), l’instituteur, de prendre les minutes de la réunion.

Sarah Polley a «passé un an à écrire le scénario», le remaniant à moult reprises et écrivant même un scénario spécifique pour chaque personnage. Puis est venu le temps du «casting» et des auditions. «Je ne savais pas du tout quelles actrices je souhaitais pour chacun des rôles, nous avons donc fait des "castings" très larges», a-t-elle indiqué à l’Agence QMI.

«J’ai rencontré Rooney Mara en premier. Nous nous sommes vues dans la cour arrière d’une maison à Toronto où elle était en tournage. Elle venait d’avoir son bébé, c’était la COVID et nous avions toutes deux des masques... Je ne savais pas du tout comment et où elle s’insérait dans le film, mais je tenais à l’inclure.»

«J’ai découvert en Rooney Mara une femme révélée par l’amour. Elle tenait son bébé et était l’incarnation d’une gentillesse que je n’avais vue dans aucun de ses films. Cette image d’elle m’est restée et je me suis mise à l’imaginer dans différents rôles et mon choix s’est fixé sur Ona. Aujourd’hui, je réalise qu’elle était la seule à pouvoir l’incarner.»

Car, au cours de la réunion dans la grange, chaque femme dévoile son caractère, sa foi et ses réactions aux violences subies. Ona est le symbole de l’espérance, de la certitude d’un avenir meilleur, d’une spiritualité qui se lit sur son visage. En Salome, Claire Foy est déchirée par le doute et par la volonté de concilier sa foi et les violences faites. Mariche (Jessie Buckley) vit avec un mari quotidiennement violent. Tandis que Janz, incarnée par Frances McDormand au visage barré d’une cicatrice, est dure et résolue dans sa volonté de ne pas quitter la communauté.

Kate Hallett et Liv McNeil sont de jeunes actrices – il s’agit là de leur premier rôle – dont les personnages ont aussi été violentés. «Nous avions des journées de travail plus courtes, c'est-à-dire de 10 heures» afin de protéger les fillettes.

«Nous avions également établi une règle que les actrices pouvaient arrêter une scène et prendre une pause lorsqu’elles le voulaient. Nous avions également une thérapeute sur le plateau pour nous préparer aux scènes les plus difficiles. Le tournage a fait remonter énormément de choses, tant pour les actrices que pour l’équipe», a souligné Sarah Polley.

Sarah Polley l’a confirmé, «Women Talking» «est un début de réponse à la dernière question que je posais [dans la lettre ouverte] en demandant ce que nous comptions faire. Je suis une optimiste prudente concernant les relations entre les femmes et les hommes. Visiblement, nous sommes dans une période de "backlash", les gens sont fatigués de cette conversation avant même que nous ayons fait des progrès. Dans le même temps, j’ai été témoin d’immenses changements chez certaines personnes.»