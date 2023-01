YO LES VIEUX!

Quand il a compté son premier but de la saison, jeudi contre les Rangers, Joel Armia en avait presque l’air fou. Une délivrance pour lui, on en convient. Avec son gros total de quatre points en 27 matchs depuis le début, il est en route pour une grosse saison de 10 à 12 points s’il n’est pas blessé. Mais voulez-vous bien me dire qu’est-ce qui se passe avec ce colosse de 6 pieds et 3, 230 livres, fort comme un cheval le long des rampes, dans la fleur de ses 29 ans et qui a été un choix de première ronde en 2011 ?

Pas capable de scorer, 48 petits lancers au filet alors qu’il a tous les atouts pour brasser la cabane, donner l’exemple. On dirait un gars trop gêné dans un party d’ados.

Armia fait partie de ce problème qui devient très embarrassant et grossissant pour le directeur général, Kent Hughes. Le grand Finlandais diminue cruellement sa valeur marchande. N’oubliez pas que l’on verse un salaire annuel de trois millions $ à ce qui ressemble de plus en plus à un grand fainéant plus inutile qu’efficace. Le passer ailleurs pour un beau choix au repêchage ? Qui serait prêt à donner pour cette fiche catastrophique ? À cette cadence, il devrait compter son prochain but fin février, début mars.

HUGHES NE L’AURA PAS FACILE

C’est évident, les jeunes glorieux sont essoufflés et c’est normal parce que trop de vieux ne livrent pas la marchandise. Le poids est très lourd sur les moins expérimentés et sur les gardiens de but. Ça craque de partout. S’il n’y avait qu’un ou deux passagers, ce serait moins évident, moins pire, mais là, c’est trop. Le mot reconstruction ne justifie plus ce relâchement qui fait tache d’huile.

Jonathan Drouin est déjà à sa neuvième saison dans le circuit et en 23 matchs cette saison, c’est catastrophique. Il a le talent, la vitesse, les mains, l’intelligence, mais le gâteau ne lève pas. Seulement sept points, pas un seul but, en 23 matchs malgré des présences régulières en avantage numérique. Une chance ailleurs ? Je lui souhaite, mais qui est prêt à risquer 5,5 millions, 67 000 $ par match pour Jo qu’on aurait tant souhaité dominant ?

Et que dire de ce bon vieux Dadonov dont la tranquille et paisible existence n’est dérangée qu’au son de la sirène de fin de match ? Lui, le cadeau empoisonné pour refiler Weber à Vegas, coûte rien de moins que 6,5 millions cette saison pour ses six points en 26 matchs.

Le Russe aime bien Montréal et ça tombe bien, parce qu’il serait étonnant qu’on se chicane pour venir le chercher. On ne sait pas s’il est dans la bonne chaise, mais, en tout cas, il est sur le bon sofa. Quels seraient vos arguments sur sa fiche de vente ?

ET LA SUITE

Dadonov a le même salaire que Brendan Gallagher. Le valeureux Gally en est déjà à une 11e saison éreintante dans la LNH et il pourrait aider n’importe quel club en position d’espérer dans les séries.

Oui, c’est un guerrier, il se donne de son vivant, mais on se demande aussi s’il n’est pas à une commotion cérébrale de la retraite. Il est magané le petit homme et c’est connu.

Hoffman, visiblement sur son déclin et qui n’a pas la réputation du plus travaillant de l’usine, fait maintenant ses 33 ans. Montréal est sa troisième station en moins de quatre ans et ce n’est pas un hasard. Peut-il aider quelqu’un ? Ça ne répond pas fort. Si ça peut vous exciter, deux de ses sept buts ont été comptés en prolongation. À part ça, c’est ben tranquille.

Anderson, Dvorak, Monahan et Edmundson suscitent-ils de l’intérêt ? Assez pour arracher un choix de première ronde ? Ouf ! Bonne chance.

Le projet de Kent Hughes est très beau et intelligent sauf que ce n’est pas tout le monde qui contribue à son bon fonctionnement et il ne reste plus beaucoup de temps avant le 3 mars.

De l’enclave

Maintenant que Shane Wright a été retourné à son équipe junior de Kingston, Juraj Slafkovsky est le seul choix de première ronde du dernier repêchage à évoluer dans le grand circuit.

Photo AFP

Saviez-vous que le pape François est membre honoraire des Harlem Globetrotters ? Le Pape Jean-Paul II l’a été aussi. Cette équipe fondée en 1927 a disputé plus de 26 matchs hors concours depuis ses débuts.

Christian Wolanin , repêché par Ottawa en 2015, est devenu un des défenseurs les plus prolifiques de la Ligue américaine. Il appartient maintenant aux Canucks de Vancouver et il est né à Québec lorsque papa (Craig) jouait pour les Nordiques.

repêché par Ottawa en 2015, est devenu un des défenseurs les plus prolifiques de la Ligue américaine. Il appartient maintenant aux Canucks de Vancouver et il est né à Québec lorsque papa (Craig) jouait pour les Nordiques. Savez-vous que vous pouvez faire de la raquette à Montréal ? Eh oui. Même sur le mont Royal ou au parc Maisonneuve où on loue l’équipement. Informez-vous sur le web.

Vous connaissez la plus grande patinoire naturelle au monde ? Elle a une longueur de 7,8 kilomètres et c’est le Canal Rideau d’Ottawa qui ne peut toujours pas accueillir ses premiers patineurs de la saison. On n’a pas encore les 30 centimètres d’épaisseur de glace.

Enfin de la neige. Quelle saison difficile pour les 75 stations de ski et le million et demi de glisseurs au Québec ! On sympathise surtout avec ses travailleurs saisonniers.

Ça ne va pas mieux pour les motoneigistes. Outre le peu de neige, la pluie et la douce température, les vents forts ont couché plusieurs arbres sur les pistes.

Gilles Courteau ne veut surtout pas se mêler du choix de son successeur à la tête de la LHJMQ.

Connor McDavid sait ce qu’est la patience de la reconstruction. À ses quatre premières saisons avec les Oilers, son équipe a raté les séries trois fois.

S’ennuie-t-elle de sa salle des nouvelles ? Chantal Machabée complète une première année dans l’organisation des Canadiens. Bravo Madame.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le Canadien compose bien avec les banques. RBC est affiché sur son chandail à domicile et la CIBC sur le casque des joueurs lorsqu’ils sont en blanc à l’étranger. Et plus. La Banque Scotia a commandité les rénos de la chambre des Anciens au Centre Bell.

Commentaire de Réjean Houle au sujet de son fils Jean-François qui dirige le Rocket de Laval : « Jean-François, quand ça va bien, il ne parle pas beaucoup. Quand ça va mal, il ne parle pas du tout. »

Photo d'archives, Agence QMI