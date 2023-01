5 choses à savoir sur la série Kaleidoscope

Alors que de nouvelles séries se multiplient et sont déposées à fréquence régulière sur les plateformes, user d’originalité et d’inédit devra sans doute devenir la norme pour que les nouvelles productions arrivent à sortir du lot. C’est le cas de la série Kaleidoscope qui attire les curieux avec son format unique: une approche narrative non linéaire qui encourage chaque téléspectateur à regarder les huit épisodes dans un ordre différent.

Chaque épisode est une surprise

Voilà toute l’idée derrière Kaleidoscope : chacun des huit épisodes de la série porte un nom de couleur différent, formant ainsi un... kaléidoscope! L’originalité tient dans le fait que c’est Netflix qui choisit le prochain épisode que chaque téléspectateur visionnera; vous suivrez ainsi l’histoire d’un groupe de voleurs tentant un braquage d'une valeur de 7 milliards de dollars dans un ordre différent de celui de votre voisin. La seule règle: l’épisode Blanc étant la finale - montrant ce qui s’est passé pendant le braquage – il doit être regardé en dernier.

À chaque couleur son époque

Sans dévoiler le contenu de chacun des épisodes, on peut dire que l’épisode Violet se déroule 24 ans avant le braquage, le Vert, sept ans avant le braquage, le Jaune, six semaines avant le vol, l’Orange, trois semaines avant le grand événement, le Bleu, cinq jours avant le braquage, le Blanc, pendant le vol, le Rouge, le lendemain et le Rose, six mois après le cambriolage.

La magie des retours dans le temps

Netflix conseille aux téléspectateurs de regarder cette série comme ils le feraient pour «un film à la Tarantino» (en se baladant dans le temps entre le passé, le présent et le futur), «à la façon de la série Orange is the New Black» (qui utilisait des retours en arrière aux bons moments de l’histoire pour expliquer les mensonges des personnages dans le futur) ou encore comme s'ils regardaient un film de détective et de mystère classique. S'étendant sur 24 ans avant le braquage à six mois après, la série permet au public de combler les lacunes du mystère au fil du visionnement.

Des théories et des conseils

Évidemment, le public s’est rapidement mis à partager des théories concernant l’ordre optimal pour regarder les épisodes et même des erreurs à éviter lors du visionnement sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Netflix a même partagé quatre suggestions d’ordre dans lequel regarder les épisodes, la première étant dans l’ordre chronologique des événements.

La série est vaguement inspirée d’un fait réel

Cette série de cambriolage à la Ocean Eleven, créée par Eric Garcia, est vaguement inspirée d'un événement réel s'étant déroulé à New York pendant l'ouragan Sandy. Bien que le braquage et que les personnages soient fictifs, cette histoire réelle où 7 milliards de dollars d'obligations avaient disparu (car ayant été endommagés par les inondations) au centre-ville de Manhattan lors de l'ouragan Sandy en 2012 a inspiré l'intrigue centrale de la série. L’auteur a vu dans cette histoire «une couverture parfaite pour un cambriolage.»