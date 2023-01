Avancer tout en demeurant équilibré

Conscientes que les enjeux de la vie nous font perdre parfois notre équilibre, les deux auteures qui sont aussi toutes les deux mères de deux enfants y vont de multiples conseils permettant d’accorder toute l’importance nécessaire à son corps, son cœur et son esprit en prenant soin de soi afin de demeurer dans le mieux-être.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

Sachant que la vie est composée de hauts et de bas, Sarah Fortin qui a coécrit son premier livre, avec Virginie Goudreault, Apprivoiser les déséquilibres du quotidien, souhaite que l’on puisse garder son propre équilibre afin de pouvoir continuer à avancer malgré tout.

Certains parents sont continuellement en mode survie, tentant d’éteindre les feux au fur et à mesure oubliant leurs propres besoins. En fin de compte, c’est de la frustration, voire le burnout qui les guette.

D’emblée, on suggère un travail d’introspection. « C’est important d’apprendre à se connaître », lance d’entrée de jeu, l’auteure Sarah Fortin. Nous avons tous des forces et des faiblesses, ainsi il devient fondamental de savoir en tirer parti.

Ainsi, le travail d’introspection permet de donner un sens à sa vie, de retrouver un sens à son travail, de revoir ses priorités et de se connecter à soi, entre autres. L’important étant de s’orienter vers l’essentiel.

« Il n’y a pas de formule magique, nous proposons une boîte à outils », fait remarquer Sarah Fortin. « Il faut aussi sortir du pilote automatique sans avoir peur, même si on doit changer des choses. »

Sans mouvement, il n’y a pas de vie. Si notre cœur arrête de battre, le corps ne vit plus. Tout est en mouvance. Il faut donc bouger, mais ce n’est pas nécessairement synonyme d’exercice. Si vous n’aimez pas aller au gym pour vous entraîner, inutile d’insister, ça ne fonctionnera jamais.

« Nous avons cru que le mouvement impliquait obligatoirement de faire des exercices d’endurance au moins trois séances par semaine », explique l’auteure qui n’a pas hésité à aller chercher des conseils d’experts en la matière.

« Aujourd’hui, nous pensons autrement. Le mouvement se définit par un changement de position dans l’espace tout simplement. »

Vivre pour soi

Parmi les bénéfices que nous soutirons du mouvement, on compte l’énergie que nous créons, les endorphines que nous sécrétons, l’effet antistress du mouvement et l’apaisement de certaines douleurs physiques.

Pour faire circuler l’énergie, les deux auteures font appel à des ostéopathes plusieurs fois par année.

« Cela permet de prendre soin de notre corps et d’y créer de l’espace et du mouvement », souligne-t-elle.

Les auteures insistent sur le fait de vivre pour soi et non pour les autres. Les médias sociaux prennent parfois trop de place nous obligeant à nous comparer ou à faire des choses pour simplement bien paraître. Dans leur livre, on se demande par exemple si on coupait une heure par jour passé devant des écrans à naviguer sur les réseaux sociaux, qu’est-ce que l’on pourrait faire d’autre qui nous rendait plus heureux.

Cela s’applique dans différentes sphères.

« Avez-vous parfois l’impression de jouer un rôle, de porter un masque, de dire oui alors que vous auriez préféré refuser ? », questionne l’auteure.

Exister pour soi, faire les choses que l’on aime, se donner la priorité peut parfois être un long processus. L’idée n’est pas de ne penser qu’à soi, mais certainement de s’accorder davantage de temps ce qui permet souvent d’être plus productif par la suite et plus heureux lorsque l’on partage du temps avec les autres.

♦ Sarah Fortin et Virginie Goudreault sont à la barre d’Infuse magazine, disponible en ligne et en version imprimée. Elles offrent des ateliers virtuels sur l’importance de prendre soin de son corps, son cœur et son esprit.

♦ Pour plus de détails, infusemagazine.ca.