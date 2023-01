Chantal Lamarre: une envie permanente de jouer pour les enfants

Difficile à croire, mais Chantal Lamarre n’a jamais mis les pieds dans l’univers télé jeunesse. Ce n’est toutefois pas par manque d’intérêt. La fantaisie émanant des productions qui ont bercé son enfance a très tôt éveillé chez elle une fascination, l’a fait rêver et l’a grandement réjouie. Et tout ça restera à jamais en mémoire.

Chantal, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marquée ?

Bobino, pour le rituel, le sentiment de sécurité et la bienveillance du personnage. La Souris verte, pour Louisette Dussault, les jolies chansons d’André Gagnon, l’univers de jeux et la sensibilité.

Photo tirée de IMDB

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Rire avec La Ribouldingue, rêver avec les sculptures en papier de Claude Lafortune, apprendre avec Tour de Terre et le père Lafortune, être fascinée par les participants de mon âge aux Jeunes talents Catelli.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Fanfreluche, assurément ; j’entre encore dans les livres ! Fanfreluche était la jonction entre des mythes, des légendes et des histoires qu’on pouvait connaître [...] La dimension magique, c’était pourquoi son émission frappait autant.

Photo tirée de Allociné

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Tous les personnages ! De Madame Bec-Sec à Mademoiselle Sainte Bénite, ou encore Dame Nature et Naphtaline. Je suis sortie de l’école de théâtre convaincue que c’était mon destin... J’ai joué des spectacles pour enfants sur scène, mais je n’ai pas fait de télé pour enfants. J’ai toujours le goût pourtant.

Pourquoi l’envie de jouer pour les enfants est encore là ?

Mon premier rêve inavoué et inavouable, c’était de regarder des émissions jeunesse et de me dire que c’était un sort terrestre fabuleux que de porter des costumes et de jouer de la pure fantaisie. Jeune comédienne, la première « job » que je me suis créée, ç’a été de partir avec deux poches de hockey et un show pour enfants [...] J’aimais beaucoup ça ; j’écrivais des affaires pour les enfants et je leur parlais. C’est fou parce qu’après ça, ça n’a pas adonné nulle part ailleurs.

Photo tirée de IMDB

Quels univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Les enfants doivent connaître les classiques ; Sol et Gobelet, Fifi Brindacier et Pee Wee’s Playhouse, entre autres. Les miens ont aimé autant que moi ! C’est comme faire goûter plusieurs aliments aux enfants ; si tu les nourris seulement aux croquettes et que tu les amènes juste à Disney on Ice, ça se peut qu’il pousse des fleurs à travers l’asphalte, mais si tes enfants sont petits et que tu veux tester ce que tu considères proche du chef-d’œuvre, ça marche encore avec eux autres...

Quel message auriez-vous pour les artisans de notre télé jeunesse ?

Produisez davantage ! Faites-en, des émissions jeunesse ! C’est une porte d’entrée vers la culture ! On est bons, aussi bons que la chaîne Disney !

Dès le 13 janvier, Chantal Lamarre animera la deuxième saison de Culturama le vendredi à 20 h sur les ondes de ICI ARTV. En compagnie de ses invités, elle fera rayonner toutes les formes artistiques, de la musique au cinéma, en passant par les arts visuels, la télé, la danse, la BD et la mode.