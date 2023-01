Des membres de la communauté LGBTQ2 craignent pour leur sécurité

La communauté LGBTQ2 du Canada s’inquiète particulièrement pour les transgenres et les drag queens, selon ce que rapporte Global News.

«Nous assistons à de très grands changements en termes d'acceptation dans la société, mais la plupart des personnes queer et trans que je connais s'inquiètent toujours pour leur sécurité», a dit la femme trans Fae Johnstone, directrice de Wisdom2Action, lors d’une entrevue, dimanche, à The West Block.

«Je suis trans et j’ai défendu nos droits et ceux des personnes queers et des personnes homosexuelles pendant une décennie, a-t-elle ajouté. Ça n'a jamais été aussi effrayant là-bas qu'en ce moment.»

Une drag queen qui a participé à la première saison de Canada's Drag Race, Kyne, a aussi indiqué à The West Block que la dernière année avait été «étrange pour elle».

Chaque fois qu’elle s’exprime sur le sujet dans des universités canadiennes et américaines, elle ressent la tension par la suite.

«Chaque fois que je fais ça, il y a toujours une sorte de contrecoup en ligne. On me traite de pédophile», a déploré la principale intéressée.

En novembre dernier, dans une boîte de nuit LGBTQ2, un tireur a assassiné cinq personnes, en plus d’en blesser 25 autres. Selon Statistique Canada, les crimes de haine motivés sur l’orientation sexuelle ont connu une croissance de 60% de 2019 à 2021.