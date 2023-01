Égypte: perpétuité pour une Ukrainienne arrêtée avec de la cocaïne

Une Ukrainienne a été condamnée au Caire à une peine de prison à perpétuité, soit 25 ans en Égypte, après avoir été arrêtée en possession de quatre kilogrammes de cocaïne, a indiqué dimanche une source judiciaire à l’AFP.

«Liudmyla Balakina, ressortissante ukrainienne de 39 ans résidente aux Pays-Bas, a été condamnée à la prison à perpétuité ainsi qu’à une amende de 100 000 livres égyptiennes», soit près de 3500 euros, «pour avoir eu en sa possession près de quatre kilogrammes de cocaïne», a affirmé cette source.

Ce verdict peut encore faire l’objet d’un appel, a-t-elle précisé.

La condamnée avait été arrêtée en avril à l’aéroport du Caire, où elle venait d’atterrir en provenance de Doha quand la drogue avait été découverte dans ses bagages, d’après la même source.

Selon le quotidien d’État Akhbar Alyoum, Mme Balakina a «reconnu avoir rencontré un Égyptien à l’étranger» qui lui a «versé 2500 dollars» pour faire entrer de la drogue en Égypte.

L’Égypte, l’un des pays qui exécutent le plus au monde selon Amnesty International, prévoit jusqu’à la peine de mort pour le trafic de stupéfiants.

En septembre 2021, dix hommes, dont sept Pakistanais, un Iranien et deux Égyptiens, avaient ainsi été condamnés à la peine capitale après la saisie de plus de deux tonnes d’héroïne et 99 kilogrammes de méthamphétamine.