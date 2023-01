Frappe dévastatrice à Makiïvka: l'armée russe mène des représailles à Kramatorsk

L'armée russe a assuré dimanche avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en «représailles» au bombardement ukrainien sur Makiïvka, qui avait tué 89 soldats russes au Nouvel an.

«En réponse à la frappe criminelle du régime de Kyïv dans les premières minutes de janvier 2023 (...) les forces russes ont mené une opération de représailles», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien, indiquant avoir frappé deux casernes.

La date précise de cette frappe n'a pas été indiquée par le ministère.

Les autorités ukrainiennes locales ont rapporté que Kramatorsk a été touchée par sept roquettes au cours de la nuit. Deux autres roquettes ont visé la ville voisine de Kostiantynivka.

Samedi, des journalistes de l'AFP présents à Kramatorsk ont entendu au moins quatre explosions avant minuit.

L'armée russe a présenté cette frappe comme une vengeance pour celle menée à Makiïvka, en territoire séparatiste prorusse dans l'est de l'Ukraine, quelques minutes après le passage à la nouvelle année.

L'armée ukrainienne y avait visé un point de déploiement temporaire de soldats russes, provoquant la mort d'au moins 89 militaires, selon le bilan donné par Moscou.