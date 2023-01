Harry vante imprudemment ses exploits meurtriers

Je m’étais pourtant promis de ne plus parler du caniche de Megan Markle. Harry publie ces jours-ci son autobiographie « Spare », titre français Le Suppléant. Rassurerez-vous, ce n’est pas lui qui l’a écrit, il en aurait été incapable. Il a choisi comme porte-plume/écrivain fantôme, le journaliste américain J. R. Moehringer. Les Sussex veulent vraiment engranger le plus de fric possible pendant qu’il en est encore temps.

Harry y affirme avoir tué 25 talibans en 2012 lors de sa deuxième mission en Afghanistan comme copilote-mitrailleur d’un hélicoptère d’attaque Apache. Il dit qu’il connait le nombre exact de tués parce qu’il a visionné à plusieurs reprises les vidéos de la caméra embarquée pour comptabiliser le résultat de ses rafales de canon-mitrailleurs.

Il écrit que ce chiffre ne lui fait pas honte. Il considère ceux qu’il a tués comme des « pièces d'échecs» qu'il a retirées du jeu. Il précise qu’il ne tirait que « ...sur des talibans et uniquement sur des talibans, pas sur les civils à proximité ».

J’en doute. Il me paraît difficile qu’une caméra à bord d’un hélico à des centaines de mètres de distance et d’altitude puisse permettre de déterminer précisément les cibles sur lesquelles on tire des rafales de centaines de projectiles et qu’il s’agisse effectivement des combattants. Des femmes, des enfants, et des vieillards tués ou blessés ? Quand c’est le Prince Harry qui vise, il n’y a pas de « dommages collatéraux».

Pour l’armée britannique, sa vantardise met en danger la sécurité de ses anciens compagnons d’armes d’Afghanistan, « une trahison envers les gars qui ont servi avec lui », affirme le Colonel Richard Kemp.

Le prince se tire dans les pieds

En révélant avoir tué des combattants qui défendaient la cause sacrée de l’Islam, sa fatuité stupide de sous-doué augmente les dangers d’attentats de représailles de djihadistes et de fanatiques musulmans non seulement contre ses anciens collègues, mais aussi contre lui et sa femme.

Il se sait pourtant déjà en danger, puisqu’il poursuit le Royaume-Uni pour lui avoir retiré la protection policière quand il a abandonné ses fonctions princières en 2020.

Soulignons qu’Harry n’est resté que vingt semaines en Afghanistan en 2012- 2013. Il y avait passé aussi quelques semaines en 2008 dans la sécurité d’un bureau dans une base arrière, loin des combats. Le temps d’obtenir des médailles à mettre sur son uniforme.

Autre indication de l’infantilisme de ce pathétique individu. À son retour d’Afghanistan en 2013, il avait dit que tuer des talibans s’apparentait à un jeu vidéo. Son efficacité meurtrière provenait, selon lui, de l’expertise qu’il avait développée en jouant des jeux de guerre.

Harry aussi menacé que Salman Rushdie

Les fanatiques religieux ont la mémoire longue. Plus de 33 ans après la fatwa le condamnant à mort prononcé par l’ayatollah Khomeiny d’Iran, l'écrivain Salman Rushdie a été poignardé au cou et à l’abdomen en août 2022 aux États-Unis par un musulman américain âgé de 24 ans.

L’attaque contre Rushdie a été saluée dans de nombreux pays musulmans. On reproche à l’écrivain britannique d'origine indienne, des « propos blasphématoires » envers l'islam et son prophète contenus dans son livre « Versets sataniques».