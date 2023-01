John Rahm remporte le premier tournoi de la saison

Jonh Rahm a commencé l’année 2023 avec force en remportant le Tournoi des champions de la PGA, devant Collin Morikawa, dimanche, à Kapalua à Hawaï.

L'Espagnol avait sept coups de retard au 13e trou avant de réussir trois oiselets consécutifs et un aigle obtenu avec un coup roulé de 12 pieds. Ce dernier a remis une carte de 63 et un cumulatif de –27.

Ce retour lui a permis de remporter un championnat lors des sept dernières saisons.

La semaine avait pourtant bien commencé pour l’américain Collin Morikawa qui a croulé lors de la dernière journée de la compétition. Celui-ci a conclu cette journée difficile avec une carte de 72 et un cumulatif de –25.

Les Canadiens Corey Conners et Mackenzie Hughes ont terminé respectivement le premier tournoi en 18e et 21e.

Corey Connors a avancé de six positions terminant avec une carte de 67 et un cumulatif de –17 ayant trois oiselets et deux bogueys. De son côté, Mackenzie Hughes a remis une carte de 65 et un cumulatif de –16. Celui-ci a connu une très belle journée avec un aigle, au 15e trou, et quatre oiselets tout en n’encaissant aucun boguey.

Le Britanno-Colombien, également présent au tournoi, Adam Svensson n’a pas eu un tournoi aussi glorieux terminant au 37e rang avec une carte de 68 et un cumulatif de –5. Victime d’un boguey au 17e trou et réussissant cinq oiselets.