L’amitié au-delà de la maladie: cinq questions aux auteurs des Bracelets rouges

Stéphanie Perreault et Michel Brouillette mènent tous deux une carrière de comédiens. Parallèlement, ils mènent aussi une carrière d’auteurs. Après Les bogues de la vie et Félix, Maude et la fin du monde, ils se sont attaqués à leur troisième projet en duo avec Les bracelets rouges dont la deuxième saison débute cette semaine. S’ils y campent les rôles de la psychologue et du physiothérapeute, ils prêtent surtout leurs mots aux jeunes dont l’adolescence est bousculée par la maladie, mais qui sont unis par une amitié à toute épreuve.

Quand vous mettez la main sur une histoire qui existe déjà (la version originale est catalane), quel travail devez-vous faire pour l’adapter au marché québécois ?

Michel : Nous avons fait énormément de recherche sur le protocole médical notamment. Mais l’adaptation s’est principalement faite dans la manière de percevoir le drame afin d’illustrer la réalité québécoise. La famille, par exemple, est beaucoup plus présente ici. Dans la version originale, les adultes n’étaient pas au cœur des conflits, des deuils, des défis. Nous avons plusieurs modèles familiaux.

Stéphanie : Nous sommes parents et nous trouvions que ça manquait. Et ça n’enlève en rien la force des Bracelets [du groupe de jeunes]. On nous a d’ailleurs donné beaucoup de liberté.

C’est délicat d’écrire une série qui évolue dans le domaine médical. On scrute beaucoup la crédibilité. Comment vous en assurez-vous sans nuire à la fiction ?

Michel : On fait appel au Dr Robillard qui est intensiviste au CHUM qui est d’une aide précieuse. D’ailleurs, un des personnages porte son nom (joué par Éric Bernier). Nous avons le soutien de plusieurs professionnels de la santé.

Stéphanie : Sur le plateau, nous avons toujours un conseiller médical qui nous montre les bonnes manipulations à faire. Par exemple, comment un comédien doit se placer pour subir une fausse prise de sang. Les acteurs se sont aussi investis corps et âme. Ils ont rencontré des ados qui ont les mêmes enjeux que leurs personnages. Ils se sont entraînés en chaise roulante même dans le métro, ont senti le regard des gens sur eux.

Comment arrivez-vous à ce que la série ne soit pas triste même si elle décrit le quotidien de jeunes qui sont malades et hospitalisés ?

Michel : On essaie simplement d’être dans la vérité. Je pense qu’au Québec, nous sommes des gens lumineux. On vit des tempêtes et on se relève. On arrive à détendre l’atmosphère même dans le drame.

Stéphanie : Le dosage passe beaucoup par le personnage de Kevin. Mais c’est aussi ce qui se reflète des messages des jeunes sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à désamorcer ce qu’ils vivent. On en a rencontré et on en suit sur TikTok et Instagram. Ils ont des groupes d’échanges, partagent leurs états d’âme, s’encouragent.

Michel : Suite à la première saison, beaucoup de parents nous ont contactés pour nous dire qu’ils s’y retrouvaient.

Comment se passe l’écriture à deux ? Est-ce plus facile surtout quand on travaille sur des textes chargés émotivement ?

Stéphanie : C’est certain qu’on passe par toutes sortes de choses. Les personnages nous font vivre une montagne russe d’émotions. Michel et moi sommes assis l’un en face de l’autre pour écrire, et on se questionne mutuellement. Qu’est-ce que tu ferais si tu étais Kevin ? Comment tu dirais ça ?

Michel : Puisque nous sommes comédiens, on peut facilement se placer dans la peau des personnages. On se fait des impros. C’est confrontant. Mais en même temps, c’est bien de pouvoir se tester tout de suite comme ça avant d’envoyer nos textes à la production.

Certains personnages principaux ont quitté l’hôpital à la fin de la saison 1. Est-ce qu’on peut penser que l’action sera plus à l’extérieur qu’entre les murs de l’hôpital dans la deuxième saison ?

Stéphanie : C’est sûr qu’on va vouloir voir si la relation entre Justin et Flavie n’est pas éphémère et s’ils arriveront à rester soudés à l’extérieur de l’hôpital. Rolland a toujours des enjeux par rapport à Kevin. Anne va devoir retourner au travail ce qui est difficile pour elle, car elle voudrait être toujours là pour Albert. Il y a d’autres jeunes, dont Margot qui va prendre place dans la chambre de Justin. Nous allons suivre la courbe de son histoire familiale. Plus la saison va avancer, plus on va revenir à l’intérieur de l’hôpital. Les bracelets rouges vont vivre encore une gamme d’émotions, vont être encore fragilisés et n’ont pas fini de nous surprendre.

