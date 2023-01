Le romancier américain Russell Banks est mort à 82 ans

Le romancier américain Russell Banks, grande figure de la littérature contemporaine, connu pour ses portraits de la classe ouvrière, est décédé samedi à 82 ans des suites d’un cancer.

• À lire aussi: Oh, Canada: un événement littéraire pour Russell Banks

• À lire aussi: À ne pas manquer: les romans de la rentrée

• À lire aussi: Rentrée cinéma: voici les 30 films les plus attendus de l'automne

L’auteur de Continents à la dérive et Pourfendeur de nuages est «décédé paisiblement chez lui, dans le nord de l’État de New York», a annoncé l’écrivaine Joyce Carol Oates dimanche matin.

«L’ensemble de son œuvre était exceptionnel», a-t-elle salué sur Twitter.

Romancier, nouvelliste et poète, Russell Banks aimait raconter les difficultés de la classe ouvrière à travers des personnages qui luttent contre la pauvreté, la toxicomanie et les problèmes de classe et de race.

L’auteur a remporté le prix John-Dos-Passos en 1995 et de nombreuses autres récompenses.

Deux de ses œuvres ont aussi fait l’objet de films largement salués par la critique.