Les 10 jeux vidéo les plus attendus de 2023

Bonne nouvelle pour les joueurs : l’année qui démarre s’annonce riche en aventures et émotions fortes de tout genre, et pour tous les goûts. Vous raffolez des chasses aux zombies sanguinaires ? De combats de rue brutaux ? Vous préférez explorer les couloirs d’une école de sorciers ? Prendre les commandes de superhéros ? Vos consoles vous permettront tout ça – et bien plus ! – avec les 10 jeux les plus attendus de 2023.

1. Forspoken

Date de sortie : 24 janvier

Photo fournie par Square Enix

Première sortie notoire de 2023 : Forspoken, destiné exclusivement aux propriétaires de PS5. Le joueur se verra dans la peau de Frey, une New-Yorkaise catapultée inexplicablement vers le mystérieux continent d’Athia. C’est en cherchant par tous les moyens de rentrer au bercail que cette héroïne découvrira qu’elle a désormais des pouvoirs magiques qui lui permettront d’affronter les hardes de créatures menaçantes qui se dressent sur son chemin.

Plateforme : PS5

2. Dead Space

Date de sortie : 27 janvier

Photo fournie par Electronic Arts

Pour son 15e anniversaire, la célèbre saga Dead Space s’offre une cure de jeunesse. Isaac Clarke enfile donc à nouveau sa combinaison spatiale dans une relecture [plus] moderne créée ici même, à Montréal, particulièrement attendue des fans d’épouvante. Si le point de départ est le même qu’à l’époque, il est déjà clair que la nouvelle version signée EA Motive fraie sa propre voie avec des graphiques époustouflants et, selon les images déjà dévoilées, une ambiance encore plus anxiogène et terrifiante. Ça promet !

Plateformes : PS5 et Xbox Series

3. Hogwart’s Legacy

Date de sortie : 10 février

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

On l’attendait en 2021. Puis, en 2022. Mais cette fois-ci semble être la bonne. Et la rentrée des classes à Poudlard approche désormais à grands pas : c’est en février que les propriétaires de consoles de nouvelle génération pourront piger dans le Choixpeau et découvrir dans quelle maison – Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou encore Serpentard – ils pourront renouer avec l’univers d’Harry Potter. Les usagers de PS4 ou encore Xbox One devront toutefois patienter jusqu’en avril, tandis que les mordus de Nintendo Switch y auront finalement accès en juin.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

4. Street Fighter 6

Date de sortie : 2 juin

Photo fournie par Capcom

Ryu, Chun-Li, Blanka, Dhalsim et compagnie entreront à nouveau dans l’arène ce printemps avec Street Fighter 6. Et ils ne seront pas seuls. Car pour ce très attendu nouveau chapitre, l’écurie de combattants accueillera également six nouveaux personnages, tous dévoilés en grande pompe au cours des derniers mois. Ça va brasser.

Plateformes : PS4, PS5 et Xbox Series

5. Resident Evil 4

Date de sortie : 24 mars

Photo fournie par Capcom

La bonne nouvelle : Leon Kennedy est de retour. La moins bonne : les zombies et créatures sanguinaires aussi. Le plus célèbre des volets de la saga Resident Evil nous reviendra bientôt à son paroxysme, entièrement revu et redessiné pour la nouvelle génération de consoles. On l’avoue, on trépigne déjà d’impatience à l’idée d’affronter à nouveau ces ganados, novistadors et autres terrifiants parasites bien barbares.

Plateformes : PS4, PS5 et Xbox Series

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Date de sortie : 12 mai

Photo fournie par Nintendo

Fans de Link, réjouissez-vous : votre héros préféré sera (enfin !) de retour en 2023 avec une nouvelle épopée qui promet d’être grandiose. Un épais voile de mystère entoure encore The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, mais on sait déjà qu’on y retrouvera la formule gagnante de Breath of the Wild. Ganon ayant été vaincu, les paris sont toutefois ouverts quant à l’identité – et la nature – du prochain antagoniste que les joueurs devront vaincre pour restaurer la paix à Hyrule.

Plateforme : Nintendo Switch

7. Diablo IV

Date de sortie : 6 juin

Photo fournie par Blizzard Entertainment

Une décennie entière après l’arrivée de Diablo III sur consoles, sa suite s’apprête finalement à être dévoilée. La défaite de Maltaël aux mains des Nephalems – point de chute du chapitre précédent – aura été lourde de conséquences, permettant le retour de différents et redoutables démons. Et cette fois-ci, c’est nulle autre que Lilith qu’il faudra affronter. On appréhende donc un affront aux proportions titanesques.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

8. Suicide Squad : Kill the Justice League

Date de sortie : 26 mai

Photo fournie par Rocksteady Studios

Après avoir incarné les héros en 2022 avec Gotham Knights, les joueurs se rangeront du côté des vilains cette année avec Suicide Squad : Kill the Justice League. Une intrigue inédite nous placera aux commandes de Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang qui tenteront de se débarrasser une fois pour toutes de la Justice League. Batman et sa bande seront-ils tus à jamais ? La réponse ce printemps.

Plateformes : PS5 et Xbox Series

9. Final Fantasy XVI

Date de sortie : 22 juin

Photo fournie par Square Enix

Déjà 35 ans que la saga vidéoludique Final Fantasy recrute des légions de fans au fil de ses chapitres. Et elle semble avoir la ferme intention de continuer. Pour sa 16e offrande, elle invitera les joueurs dans la contrée de Valisthea et son territoire paisible, béni par l’éclat de six cristaux-mères. Mais l’affaiblissement de ceux-ci viendra mettre en péril l’équilibre de la nation, engendrant querelles et guerres dans lesquelles son héros, Clive Rosfield, devra tenter de naviguer.

Plateforme : PS5

10. Marvel’s Spider-Man 2

Date de sortie : Automne 2023

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Pourquoi se contenter d’un seul Spider-Man ? Peter Parker et Miles Morales uniront leurs forces – et leurs toiles – cette année pour affronter nul autre que l’infâme Venom. On en sait très peu sur cette nouvelle offrande de Marvel, mais les médias spécialisés parlent déjà d’une nouvelle aventure inédite qui serait plus sombre et plus violente que ce à quoi les joueurs ont été habitués avec le chapitre précédent, lancé en 2018.