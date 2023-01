Les bonbons lui ont redonné la joie de vivre

Dévasté par le décès prématuré de sa femme, un entrepreneur de Québec a tout lâché pour finalement se recycler comme simple employé au Shack à Snack, un magasin de bonbons et de produits populaires sur TikTok.

Louis-Philippe Lebel gagnait très bien sa vie comme entrepreneur général en construction depuis 20 ans, mais le destin tragique réservé à sa conjointe Marie-Pierre Néron lui a fait perdre la flamme qu’il avait pour son travail.

Alors que le couple qui s’était rencontré l’année précédente vivait le parfait bonheur, en 2020 la pire nouvelle que personne ne souhaite est tombée : Marie-Pierre était atteinte d’un cancer incurable.

Photo fournie par Louis-Philippe Lebel

Les deux amoureux ont choisi de vivre pleinement chacune des heures qu’ils leur restaient ensemble.

Au diable la routine et le boulot, ils ont notamment voyagé et ils se sont mariés en mars 2021. La femme de Québec est décédée en juin 2022 à l’âge de 46 ans.

Nouveau défi

Les mois passent et Louis-Philippe Lebel qui est affligé par le départ de sa tendre moitié ne se voit pas retourner dans ses vieilles bottes de chantier. C’est alors que son ami Jonathan Pérusse, propriétaire du Shack à Snack, lui fait signe. Il lui propose un emploi en kiosque et un salaire de 18 $/heure, un revenu bien en deçà de ce que font les travailleurs de la construction. L’homme dans la quarantaine accepte et se lance dans cette nouvelle aventure.

« Ça me change les idées. Ça fait du bien de voir du monde de bonne humeur et j’ai des projets plein la tête », confie Louis-Philippe Lebel qui aimerait investir dans le commerce. Il travaille même parfois avec sa fille de 10 ans qui est vite devenue la « coqueluche » de la clientèle.

Succès instantané

L’arrivée de Louis-Philippe a coïncidé avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Place Laurier en décembre dernier, un mois complètement fou où il a pu contribuer au succès instantané de l’entreprise.

« Avec cette nouvelle succursale, j’avais besoin d’un bras droit [...] On a 2000 visiteurs par jour depuis l’ouverture, le 3 décembre. Il y a un gros buzz », confirme le propriétaire Jonathan Pérusse. Que ce soit pour les défis épicés, les bonbons surets, les chips du Japon ou les ramens exotiques, les principaux produits qui se démarquent dans les autres pays et qui sont en vedette sur les réseaux sociaux sont disponibles au Shack à Snack.