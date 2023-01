Il y a 50 ans, Bruce Springsteen sortait de l'anonymat

Avant de connaître un immense succès et vendre plus de 140 millions d’albums, un jeune rebelle du New Jersey de 24 ans, du nom de Bruce Frederick Joseph Springsteen, sort de l’anonymat avec Greetings from Asbury Park, N.J. Un opus qui vient d’avoir 50 ans.

Lancé le 5 janvier 1973 sur l’étiquette Columbia Records, Greetings from Asbury Park, N.J. est bien accueilli par les critiques et connaîtra un peu plus de succès à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Ce premier album de Bruce Springsteen, qui totalise 37 minutes, atteindra la 35e position du palmarès suédois et la 41e au Royaume-Uni où il demeurera dix semaines dans le top-100. Chez lui, la courte montée de cet album s’arrêtera à la 60e position du Billboard 200.

La carrière de Bruce Springsteen débute en 1964 après avoir vu les Beatles au Ed Sullivan Show. Il achète sa première guitare qui lui coûtera 18,95 $ et se retrouve au sein du groupe Rogues.

Il se joindra ensuite aux formations Castiles, Earth, Steel Mill, Dr. Zoom & the Sonic Boom et the Sundance Blues Band. Le Bruce Springsteen Band verra le jour en 1971.

Springsteen attire l’attention des gérants d’artistes Mike Appel et Jim Cretecos. Appel approche John Hammond, recruteur de talents chez Columbia Records. Un homme qui avait découvert Bob Dylan, Billie Holiday et Aretha Franklin. Après avoir entendu Bruce Springsteen, Hammond croit avoir trouvé un nouveau Dylan.

Tension et compromis

Bruce Springsteen forme une toute nouvelle formation qui deviendra le E Street Band. Parmi les musiciens, on retrouve le saxophoniste Clarence Clemons, le bassiste Gary Talent et le claviériste David Sancious. C’est à ce moment qu’il héritera du surnom de « Boss » parce qu’il est celui qui paie les musiciens. C’est le surnom qu’on lui donne lorsqu’il joue au Monopoly.

Columbia Records signe avec lui en 1972 et on s’attend à ce qu’il enregistre un album acoustique.

Bruce Springsteen enregistre, avec ses musiciens, au studio 914 Sound Studios, à New York. Il enregistre rapidement et au rabais préférant conserver le maximum de l’avance remise par l’étiquette de disques Columbia.

À la fin de l’enregistrement, John Hammond a une préférence pour les pièces en solo. Springsteen préfère celles avec ses musiciens. Une situation qui amène une tension. On trouvera un compromis avec cinq chansons en solo et cinq en groupe.

Au mois d’août, lorsque Clive Davis, patron de Columbia Records, entend une version préliminaire de l’album, il juge qu’il manque un extrait radio. Le Boss compose et enregistre rapidement Blinded by the Light et Spirit in the Night en une journée.

Le miracle

Un mois après la parution de l’album, Blinded by the Light est lancé comme premier extrait de Greetings from Asbury Park, N.J. Il sera suivi, trois mois plus tard, par Spirit in the Night.

Les deux titres ne connaîtront pas de succès sur les palmarès. Blinded by the Light sera reprise, en 1976, par la formation Manfred Mann’s Earth Band et elle atteindra le sommet du palmarès Billboard Hot 100.

Les titres Growin’ Up, The Angel, Mary Queen of Arkansas et Lost in the Flood sortent du lot.

Le 22 novembre 2009, Springsteen et le E Street Band ont interprété l’intégralité de ce premier album lors du dernier concert de la tournée Working on a Dream au HSBC Arena à Buffalo,

« C’était le miracle. C’est cet album qui nous a permis de passer de zéro à un », a lancé le Boss, dédiant ce segment à Mike Appel qui a un peu forcé les choses, à l’époque, afin d’obtenir une audition chez Columbia. Ce concert fut la dernière présence de Clarence Clemons avec le E Street Band. Il est décédé le 18 juin 2011.