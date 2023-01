Fière des 350 000 exemplaires vendus de ses séries jeunesse et de sa présence sur les réseaux sociaux, la populaire romancière Marie Potvin propose une nouvelle intrigue sur fond de romance à ses jeunes lecteurs, Mille pages plus tard. Elle y décrit le quotidien d’une étudiante du secondaire qui dévore livre après livre. Sa vie bascule lorsqu’elle se retrouve coincée à la table d’un bruyant trio de garçons dans sa classe d’arts plastiques.

Son nouveau roman vise les ados d’au moins 12 ans.

« C’est un petit peu plus vieux que Les filles modèles, à cause des thèmes que j’aborde dans le livre », dit Marie Potvin, en entrevue.

« C’est du Marie. On est dans la romance qui brûle longtemps ! C’est long avant qu’il y ait des choses qui se passent. Entre ça, il y a l’intrigue de la fille, toutes ses émotions. J’écris au “je” et au présent. J’écris toujours comme ça mes histoires d’ados. »

L’écrivaine voulait mettre en scène une grande lectrice dans cette série.

« La fille s’appelle Maxim, elle est en secondaire 3 et tout ce qu’elle veut dans la vie, c’est s’enfermer dans sa chambre, lire ses romans. Elle a sa pile à lire. »

Forcée de sortir de sa bulle

Marie Potvin a observé qu’il y a beaucoup de jeunes lectrices, comme son personnage, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui lisent énormément et présentent des comptes-rendus de lecture sur internet.

Photo fournie par les Éditions les Malins

« Elles lisent parfois trois livres dans une même journée ! C’est vraiment des invétérées. Je voulais faire un personnage comme ça parce que ça me ressemble, moi, quand j’avais cet âge-là. Je voulais juste être dans ma chambre avec mes livres et mes bonbons ! »

C’est ce que souhaite Maxim. Mais dans la série, elle est frustrée parce qu’elle n’a pas tout le temps voulu pour lire... et ses amies la dépassent en lisant plus qu’elle.

« En même temps, un nouveau voisin arrive dans le décor et lui dit ses quatre vérités en pleine face. En arts plastiques, elle est assise avec trois gars qui sont des joueurs de hockey pas tant fins... », ajoute l’autrice.

Marie Potvin révèle que c’est une situation qu’elle a elle-même vécue en secondaire 3.

« J’étais assise à une table avec trois gars de party, très délurés, un peu plus vieux. Avec le temps, j’étais devenue amie avec eux et c’est ça que je veux faire vivre à Maxim. Dans le tome 2, elle va dans un premier party. Elle est avec des plus vieux et ne sait pas trop comment agir. »

Maxim, ajoute-t-elle, est du genre renfermé, qui est bien avec ses livres, dans sa chambre.

« Elle n’essaie pas de faire la belle. Elle n’essaie pas d’être populaire. Elle veut juste être dans son monde... mais elle se retrouve dans des situations qui la sortent de son monde ! »