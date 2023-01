Où porter plainte quand on est une aînée qui se sent abusée?

J’ai été déçue de lire ce matin votre conseil à Angéline à l’effet d’avoir recours à son CISSS ou son CIUSSS pour se plaindre d’un traitement inadéquat subi en maison de retraite. Ce sont des ressources beaucoup trop complexes dans leur fonctionnement et qui ne répondent pas en plus aux besoins des aînés, à moins de prétendre qu’on porte votre nom ou celui de Marie-Claude Barrette. Selon mon expérience, une plainte faite à « Aide Abus Aînés » serait plus efficace dans un cas comme le sien.

Rita Charest

Sciemment ou pas, vous omettez de dire que je lui ai d’abord suggéré de porter plainte au comité des usagers de son immeuble qui est l’instance la plus propice pour obtenir des résultats. Merci quand même pour la suggestion de la ligne « Aide Abus Aînés ».