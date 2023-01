Apprivoiser notre entourage, même s'il nous tombe sur les nerfs

Notre entourage s’avère parfois une grande source de stress, mais il nourrit aussi notre bien-être, nos compétences et notre identité. C’est pourquoi il faut prendre soin de nos relations, bien s’entourer, aplanir nos différences et développer nos talents sociaux.

L’enfer, c’est les autres, disait Jean-Paul Sartre. En tout cas, ils nous tombent souvent sur les nerfs. Par leurs habitudes irritantes ou leurs fragilités épuisantes. Leurs préférences, leurs attentes et leurs besoins peuvent aussi être stressants. Ils font trop de bruit ou prennent trop de place. Ils ne nous comprennent pas assez ou ils nous contredisent trop. Ils sont parfois méchants, paresseux ou idiots.

Souvent, les autres nous transmettent le stress de leur vie. Ils manquent de temps ou de patience, ce qui les rend moins attentionnés ou plus exigeants. Certains peuvent devenir le centre de notre vie (enfants, amoureux, malades) et nous épuiser.

Les autres nuisent à notre bien-être par la pression sociale, les influences ou les normes qu’ils nous imposent ou encore par les jugements, les critiques et les conflits issus de nos divergences d’intérêts ou de points de vue. Quand ils nous harcèlent ou nous traumatisent, les autres peuvent hypothéquer notre santé à long terme. On pourrait se demander si la distanciation sociale ne serait pas une solution.

Essentiels à notre survie

Malgré le stress et la souffrance que suscitent plusieurs interactions sociales, les autres sont essentiels, car ils comblent nos besoins de sécurité, d’estime et d’accomplissement. Ils nous protègent des dangers et parfois de nous-mêmes. Ils sont à la fois responsables et témoins de nos expériences et de nos progrès.

Les autres sont nos éclaireurs et nos guides. Ils nous informent, nous montrent d’autres façons de vivre et nous offrent des regards différents sur ce qui nous entoure. On apprend à gérer nos vies en discutant avec les autres de leurs expériences et leurs réalités particulières augmentent notre capacité d’adaptation à plusieurs situations.

L’expertise et l’expérience des autres peuvent nous sauver beaucoup de temps et nous éviter de nombreuses erreurs. Les autres nous alertent à propos des dangers et occasions qui nous entourent. Ils nous guident pour améliorer nos premières ébauches. Certains nous servent de modèles et d’autres nous servent de contre-exemples à éviter. Par leur point de vue extérieur et leur détachement, les autres nous aident aussi à relativiser nos préoccupations et nos drames.

En plus, l’attention et l’affection des autres font partie de nos besoins essentiels. Dès notre naissance, nous développons un attachement à nos proches qui est similaire à une dépendance aux drogues. On ne peut s’en passer complètement. Les câlins et les interactions sociales sécurisantes augmentent la production d’ocytocine et d’endorphines dans notre cerveau. Ces hormones nous protègent contre le stress et la détresse, mais elles nous attachent aussi aux autres. Quand un être cher nous quitte, on ressent un manque et parfois même de l’anxiété de séparation ou des symptômes de dépression.

Réduire le stress

Les effets négatifs des autres peuvent être modulés par différents moyens comme éviter les sujets stressants ou réduire nos réactions d’irritation en changeant nos attentes (ex : s’imaginer qu’il faut s’adapter à une planète bizarre). Développer nos talents sociaux comme l’humour, les compliments ou les sujets rassembleurs peut aussi faire une différence.

Si des interactions difficiles sont inévitables, il faut les compenser par d’autres plus stimulantes, plus chaleureuses, ou plus joyeuses.

Finalement, on peut amplifier les effets positifs de nos interactions en y investissant davantage, en soulignant régulièrement l’importance de l’autre et en recentrant nos interactions sur la bienveillance et l’échange généreux.