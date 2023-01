Ski de fond: un retour convaincant pour le Canada au Tour de ski

À leur retour au Tour de ski pour la première fois depuis 2019, les fondeurs canadiens ont fait sentir leur présence.

Antoine Cyr a obtenu une quatrième et une sixième place, ses deux meilleurs résultats en Coupe du monde, et Katherine Stewart-Jones a réussi le premier top 10 de sa carrière. Le Tour de ski a pris fin, dimanche, au terme de sept étapes en Suisse, en Allemagne et en Italie.

Depuis la retraite d’Alex Harvey en 2019, Nordiq Canada n’envoyait plus d’équipe au Tour de ski. L’organisme jugeait que les skieurs n’étaient pas prêts à relever un tel défi. L’équipe de cette année n’était pas grosse si on la compare aux puissances européennes, mais il s’agit d’un pas dans la bonne direction.

Cyr et Stewart-Jones ont donc finalement pu vivre leur premier Tour de ski cette année et ils n’ont pas raté leur chance.

« On leur a montré qu’ils avaient fait un bon choix, a mentionné Cyr. On voulait leur montrer que nous étions au niveau parce qu’on veut revenir. Je suis très content d’avoir obtenu deux excellents résultats à ma première expérience. »

Dernière étape difficile

Comportant une montée de trois kilomètres sur les dix de la course, la dernière étape qui se déroulait de nouveau à Val di Fiemme, comme les deux précédentes, n’a pas été une sinécure pour Cyr qui nous avait prévenus, samedi, au terme de sa quatrième place au 15 km classique départ groupé que ça serait plus compliqué.

Le fondeur de Gatineau a terminé en 36e position à 2 min 30,8 s du vainqueur norvégien Simen Hegstad Krueger et il a glissé de la huitième à la 16e place au classement cumulatif. Vainqueur des six premières étapes, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a terminé au sixième rang, dimanche, mais il a mis la main sur le titre au cumulatif.

Avec une 40e place lors de la dernière étape, Olivier Léveillé a terminé au 32e rang au général. Chez les femmes, Stewart-Jones a raté de peu son objectif de conclure la course par étapes dans le top 15 au cumulatif. Sa 18e position de dimanche, à 1 min 51,8 s de la Française Delphine Claudel, laquelle signait sa première victoire en carrière, lui a valu un résultat identique au classement général.

Bons mots pour léveillé

L’entraîneur-chef du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey, Louis Bouchard, a salué la performance de Cyr plus tôt cette semaine, mais il a aussi aimé ce qu’il a vu de Léveillé qui vivait lui aussi son premier Tour de ski et qui est âgé de seulement 21 ans.

« Olivier n’a pas obtenu de gros résultat pendant le Tour, mais il a fait preuve de constance en étant toujours très près du top 30, a-t-il dit. Il n’a que 21 ans et il connaît une belle progression. Je connais la valeur de nos gars et ils peuvent rivaliser avec l’élite. »