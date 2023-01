Pour bien commencer l’année, quoi de plus agréable que d’entendre que tout va bien aller. On y va de belles résolutions, on est optimiste et prêt à consacrer tous les efforts nécessaires pour vivre une année à la hauteur de nos ambitions.

Bien évidemment, on sait que les plans et les bonnes intentions ne suffisent pas toujours pour vivre une année sans tempêtes. Dans son livre, Cessez de vous corriger - Réveillez-vous ! Tout va bien !, l’auteur Anthony­­­ De Mello y va de bons conseils pour minimiser les déceptions et les désillusions.

En mettant la barre très haut en ce qui concerne vos objectifs, il y a de fortes chances que vous viviez quelques déceptions, voire de très grandes déceptions.

En revanche, ceux qui n’ont aucune­­­ attente sont en principe moins déçus que les autres lorsque la vie les mène ailleurs qu’à la destination souhaitée. Mais ce sont aussi ceux qui font du sur-place n’ayant aucun but précis.

La solution serait peut-être quelque part entre les deux. Sans avoir des objectifs trop ambitieux, l’idée d’avoir à tout le moins une idée sur certaines cibles à atteindre serait souhaitable, question de poursuivre son cheminement tant personnel que professionnel.

Soit on avance, soit on régresse, la stagnation est quasi impossible, et rien de pire que de voir les autres autour de soi avancer pendant que l’on recule.

Une vie pleine de sens

L’auteur souhaite que chaque individu puisse vivre la vie qu’il est censé vivre. Pour ce faire, on se doit de faire un travail d’introspection afin de découvrir sa propre destinée en fonction de nos désirs et nos habi­letés. Lorsque l’on suit notre voie, tout devient plus facile.

Parmi ses conseils, l’auteur suggère de mettre de côté l’anxiété qui nuit à notre progrès. L’anxiété peut se résumer à l’idée de perdre quelque chose, un sentiment très désagréable. La vision devient déformée et on ne parvient plus à réfléchir objectivement. À nous de voir ce qui compte, de nous détacher des futilités et de mettre nos efforts là où ça compte dans l’objectif de vivre une vie épanouie. On comprend ainsi que l’objectif de l’année serait simplement d’être heureux et de trouver les moyens pour y parvenir.

Photo fournie par les Éditions Larousse

Tout le monde rêve dans son sommeil, même si vous ne vous souvenez de rien. Si vous n’avez qu’une vague idée de vos rêves, sachez que votre subconscient se souvient.

Avec de la pratique, il est possible de mieux se souvenir de ses rêves, voire de les décoder. Pourquoi ? Parce que selon l’auteure, Layne Dalfen, qui est la dreamcatcher officielle de la célèbre animatrice et productrice Oprah Winfrey, ils sont la solution à vos problèmes. On a souvent entendu dire que les rêves sont associés à des symboles et qu’ils ont une signification.

En fait, ces dires sont trop simplistes, car un symbole peut signifier quelque chose de complètement différent pour vous que pour un autre. Comme chaque individu est unique, chaque message associé à un rêve a une signification différente selon la perception de l’individu.

Mieux encore, les rêves apporteraient la solution à vos problèmes puisque votre subconscient travaille à votre insu durant la nuit. Selon l’auteure, le rêve est un créateur de solutions sur mesure.

Ainsi, pour bénéficier de ses réponses, il faut apprendre à les décoder et les analyser en commençant par s’en souvenir. Il suffit d’une fraction de seconde au réveil pour oublier complètement ses rêves, car oui, on fait plusieurs rêves dans une nuit.

Les alarmes le matin sont les pires ennemis. Pour se souvenir de ses rêves, on doit le faire en douceur et progressivement. Voici un guide qui vous apprendra à interpréter vos rêves.

Contrer l’inflammation par l’alimentation

Photo fournie par les Éditions Broquet

Changer son alimentation, c’est souvent le meilleur remède pour résoudre divers problèmes de santé. Il en va de même pour l’inflammation, puisque celle-ci est associée à plusieurs maladies. Les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l’arthrite, la dépression et divers problèmes digestifs sont associés à une inflammation chronique.

Ce livre magnifiquement illustré regorge de conseils pour contrer l’inflammation, principalement par l’alimentation. Saviez-vous que les fruits et légumes riches en anti-oxydant peuvent résoudre les problèmes associés à l’inflammation ?

L’inflammation peut se situer un peu partout dans le corps, ce qui engendre des problèmes graves. Ici, on vous propose 50 aliments anti-inflammatoires qui protègeront votre cœur et divers organes tout en vous aidant à récupérer sur le plan physique.

En évitant les aliments inflammatoires, comme les légumes frits ou les jus de fruits avec du sucre ajouté, et en les remplaçant par des fruits frais, des légumes crus, du chocolat noir, des poissons gras, du miel et du sirop d’érable, vous serez en mesure de constater une différence notable sur l’ensemble de votre santé.