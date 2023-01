4 trucs infaillibles pour mettre de l’ordre dans vos dettes cette année

Ça y est : vous avez décidé qu’en 2023, vous mettrez de l’ordre dans vos finances personnelles.

Avec l’inflation qui monte en flèche et la hausse des taux d’intérêt qui ne semble pas près de s’essouffler, vous voyez peut-être vos dettes comme un obstacle insurmontable. Heureusement, il est encore possible de prendre le dessus sur votre situation et d’en sortir la tête haute.

Suivez ces astuces des conseillers en finances personnelles de Jean Fortin afin d’y voir plus clair. Ils vous permettront d’établir un plan solide qui vous aidera à diminuer votre niveau d’endettement... et à augmenter votre bien-être !

1. Mettez de l’ordre dans vos dettes

Getty Images

Il est possible que vous ayez perdu le fil de vos dettes étant donné que votre situation vous préoccupe – et c’est tout à fait normal.

Néanmoins, pour rétablir vos finances, il vous faudra prendre le temps de faire l’inventaire de vos dettes : prêt étudiant, cartes de crédit, achats de type « achetez maintenant, payez plus tard » ainsi que vos prêts personnel et auto. Indiquez le montant dû, le taux d’intérêt et le paiement mensuel requis pour le garder à jour.

Vous êtes propriétaire ? Vérifiez si votre hypothèque est à taux fixe ou variable, à versement fixe ou variable et la date d’échéance.

Enfin, consultez votre dossier de crédit chez Equifax ou TransUnion et révisez-le pour vous assurer qu’il est exempt d’erreurs.

2. Mesurez votre niveau d’endettement

Getty Images/iStockphoto

Il existe des outils en ligne gratuits pour le faire, comme le calculateur de ratio d’endettement de Jean Fortin. Il s’agit d’ailleurs du meilleur moyen de savoir si votre niveau d’endettement est acceptable aux yeux des créanciers.

De plus, comme ce chiffre a un impact direct sur votre capacité et coût d’emprunt, il constitue une bonne évaluation pour éviter le surendettement.

3. Établissez un budget réaliste

Getty Images

Ce conseil refait souvent surface, puisque le budget est un outil idéal pour garder le cap sur vos finances personnelles. En utilisant un budget en ligne, cela vous aidera à éviter les erreurs de calcul et les oublis dans les postes de dépenses.

Cette grille de calcul devra comprendre vos dépenses fixes (loyer, électricité, chauffage), vos dépenses variables (épicerie, sorties, vêtements, etc.) et vos revenus.

En faisant l’exercice budgétaire, vous pourrez savoir précisément où vous dépensez votre argent et par la suite, identifier les endroits où économiser. N’essayez pas de trop couper dans vos dépenses et soyez honnête face à votre situation : après tout, un budget réaliste a plus de chances de tenir la route qu’un budget idéaliste !

4. Mettez en place un plan de réduction de l’endettement

Getty Images

Une fois que vous aurez une bonne idée de votre situation financière et de votre budget, vous pourrez mettre en place un plan pour rembourser vos dettes à un rythme qui vous conviendra.

Voici comment y parvenir :

D’abord, si possible, transférez le solde de vos cartes de crédit sur une marge de crédit avec un taux d’intérêt moindre.

Vous avez réussi à dénicher un surplus dans votre budget ? Servez-vous de ce montant pour réduire vos dettes en commençant par celles qui ont le plus haut taux d’intérêt.

Privilégiez la plus petite dette avant les grosses afin de vous motiver.

Contactez un expert pour vous épauler dans toutes ces étapes, au besoin.

Si la tâche vous paraît insurmontable, sachez qu’un conseiller en finances personnelles de Jean Fortin peut vous offrir une consultation gratuite, confidentielle et sans obligation.

Ne laissez pas vos dettes prendre le dessus ! Communiquez avec un conseiller en finances personnelles de Jean Fortin pour redresser votre situation rapidement. En moins de 24 heures, vous aurez toutes les réponses à vos questions et vous aurez un plan pour vous en sortir.