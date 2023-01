Baseball : Don Mattingly aidera aussi Nashville

L’entraîneur au banc des Blue Jays de Toronto Don Mattingly agira à titre de conseiller spécial au sein du groupe cherchant à obtenir une équipe d’expansion du baseball majeur à Nashville.

C’est du moins ce que le quotidien «USA Today Sports» a révélé, lundi. Mattingly remplira ses deux mandats parallèlement.

Le projet d'expansion est mené par un groupe d'investisseurs nommé Music City Baseball et dirigé par Dave Stewart. Le lanceur afro-américain a remporté trois fois la Série mondiale, dont la dernière avec les Blue Jays de Toronto en 1993, avant de devenir directeur général des Diamondbacks de l'Arizona pendant deux saisons.

L’éventuelle équipe serait baptisée les Stars de Nashville, en l’honneur du club du même nom qui a évolué au sein des ligues des Noirs dans les années 1930, 1940 et 1950. L’objectif est de construire un stade à temps pour le début de la saison 2025.

«L'approche que Dave Stewart et son équipe ont à Nashville est exactement ce dont le baseball a besoin, a réagi Mattingly au journaliste Bob Nightengale du quotidien "USA Today". Je suis heureux de voir que les ligues majeures adoptent une approche active sur ces questions importantes. Nous avons besoin de plus de diversité dans le jeu et cela va du haut vers le bas.»

Expansion?

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, avait ouvert la porte cet été à un processus d’expansion dans un avenir proche. Il avait notamment indiqué vouloir 32 équipes lors d’une entrevue avec le réseau ESPN.

De son côté, Mattingly a été embauché par les Jays le 30 novembre dernier, succédant à John Schneider, qui a lui-même remplacé le gérant Charlie Montoyo lorsque celui-ci a été congédié. Auparavant, Mattingly a dirigé les Marlins de Miami pendant sept saisons et les Dodgers de Los Angeles pendant cinq ans.

L’homme de 61 ans a également connu une carrière de 14 saisons avec les Yankees de New York, de 1982 à 1995, remportant une fois le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine, tout en étant invité six fois au match des étoiles.