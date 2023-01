Damar Hamlin rentre à la maison

Les victoires se succèdent pour Damar Hamlin. Les Bills ont annoncé que le joueur de 24 ans est retourné Buffalo, une semaine après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain qui a nécessité plusieurs jours d’hospitalisation.

• À lire aussi: Les Bills gagnent pour Damar Hamlin

«Nous sommes excités et fiers d’annoncer que Damar Hamlin a été libéré de l’hôpital et qu’il est retourné à Buffalo. Il se porte bien et c’est la prochaine étape de sa récupération», a révélé l’équipe par communiqué.

Hamlin se trouvait au centre hospitalier universitaire de Cincinnati depuis les terribles événements de lundi soir dernier, survenus lors du premier quart du match opposant les Bills aux Bengals de Cincinnati.

Jeudi dernier, le maraudeur a repris conscience sans séquelles neurologiques et depuis, les bonnes nouvelles ne cessent de se succéder.

«Damar a fait sa première promenade autour de l’hôpital vendredi et il est sur une trajectoire de récupération qualifiée de normale à accélérée. Nous continuons d’être extatiques à propos de sa récupération», a signalé le docteur William Knight IV.

Beaucoup d’amour

De son côté, Damar Hamlin n’a pas encore parlé publiquement, mais il a continué de s’exprimer par le biais de son compte Twitter.

«Je retourne à la maison à Buffalo aujourd’hui avec le cœur rempli d’amour», a-t-il écrit.

«Le fait de voir le monde s’unir autour de moi dimanche a été un sentiment incroyable. Cet amour que vous m’avez démontré est le même que je veux redonner au monde et encore plus. C’est plus gros que le football», a-t-il continué, avant de remercier le personnel médical qui a pris soin de lui.

«Je suis reconnaissant des soins fantastiques que j’ai reçus à Cincinnati. Je suis content d’être de retour à Buffalo maintenant. Les infirmières et médecins à l’hôpital général de Buffalo me font déjà sentir comme à la maison.»

Des moments réjouissants

Pour le moment, Damar Hamlin poursuit son travail de réhabilitation physique et il s’alimenterait normalement, selon ce que les médecins ont laissé entendre.

Dimanche, il a vécu des émotions puissantes lorsque les Bills ont triomphé des Patriots par 35-23, à Buffalo. Il a été en mesure de suivre le match à la télévision avec ses parents, à l’hôpital de Cincinnati.

«Quand les Bills ont inscrit un touché sur le retour de botté d’envoi pour amorcer la rencontre, il s’est mis à sauter. Je pense qu’il a fait partir toutes les alarmes aux soins intensifs!», a témoigné le docteur Timothy Pritts.

Hamlin continuera d’être suivi à l’hôpital à Buffalo et continuera de subir des examens, mais dans les circonstances, difficile d’imaginer des nouvelles plus réjouissantes.