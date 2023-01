Début de la 2e saison ce mardi à TVA: Félix de retour au bloc opératoire dans «Les bracelets rouges»

Félix (Anthony Therrien) doit subir une autre intervention chirurgicale en ce début de deuxième saison de la série «Les bracelets rouges», qui revient à l’antenne de TVA ce mardi.

Le jeune amputé, qui est le pilier de la bande de jeunes malades – ceux-ci sont d’ailleurs là pour le soutenir dans cette énième épreuve –, n’en a pas fini avec le cancer et il fait même, pendant l’opération, un rêve que l’on ne souhaite pas prémonitoire... Comme Kim (Léanne Désilets) la saison dernière, un autre bracelet rouge sera-t-il emporté par la maladie dans les 10 nouveaux épisodes?

À son réveil, Anthony a une nouvelle coloc, Margot (Margot Blondin), qui est atteinte d’un cancer des ovaires, comme sa mère qui en est morte. C’est le Dr Robillard (Éric Bernier) qui s’occupe d’elle. Son père (Patrice Godin) est toujours en deuil de sa femme, si bien qu’il compose très mal avec la maladie de sa fille.

Justin, qui est dorénavant campé par Antoine L’Écuyer, en remplacement de Noah Parker, s’initie au basket-fauteuil, un sport où, d’emblée, il excelle moins qu’au hockey. Sa blonde Flavie (Audrey Roger) et lui souhaitent emménager ensemble, mais on verra si tout se déroule comme ils le souhaitent. Le père de Justin, Patrick (Sébastien Delorme), semble vouloir soutenir son fils, du moins mieux qu’il ne l’a fait quand il a appris qu'il allait être amputé et devait ainsi renoncer à son rêve de devenir une vedette de la LNH.

Le plus drôle de la bande, Kevin (Étienne Galloy), est toujours présent à l’Hôpital de la Rive où il effectue des travaux communautaires et devient le clown de service. En ce début de saison, on dirait que Kevin se trouve même un métier. Il va beaucoup mieux que Lou (Milya Corbeil Gauvreau), qui est toujours en psychiatrie et demeure instable.

C’est bon de retrouver les bracelets rouges, le personnel médical ainsi que les parents, comme Anne (Isabelle Blais), la mère d’Albert (Malick Babin), qui s’est enfin réveillé. Anne aimerait que son fils se remette sur pied plus rapidement – disons qu’il n’est pas très enjoué ni loquace – et elle semble toujours tourner autour du Dr Michaud (David Savard).

On fera aussi la connaissance de Rania (Alecia Haswani), qui est séparée de sa famille à la suite d’un violent incendie.

C’est Benoit Pilon qui réalise la deuxième saison, en remplacement de Yan England, retenu par un autre projet, «Rematch», développé avec André Gulluni («Portrait-robot) et destiné à la chaîne franco-allemande ARTE. Les comédiens Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, qui jouent dans la série, signent à nouveau les textes. Les mêmes thèmes transpirent, soit l'amitié, la solidarité, l'entraide et le courage.