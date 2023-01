Des précipitations pour finir la semaine

Pluie, neige, verglas, grésil; une nouvelle dépression en provenance du Colorado s’amènera sur le Québec en fin de semaine, mais bien malin est celui qui peut prédire quelle forme prendront les précipitations.

Une première petite dépression va s’amener de l’Ouest canadien jeudi pour laisser tomber quelques flocons sur le sud du Québec, avant d’être chassée par une autre dépression bien plus importante qui arrivera des États-Unis dans la nuit et se fera sentir vendredi et samedi.

«On pourrait avoir un début en neige, et ensuite, des mélanges. [...] Les régions les plus près de la frontière américaine, ça risque de passer en pluie, tandis qu’à Québec, ça risque d’être plus neige et grésil. On verra jusqu’à quel point l’air doux va se rendre là. Pour la pluie, c’est plus Montréal et la Rive-Sud, où on va avoir de tout», a évoqué le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

«C’est pas un système comme avant Noël. Ça, c’est clair. Par contre, il pourrait quand même y avoir des bons vents», a poursuivi M. Bégin en faisant allusion à la tempête qui a plongé des dizaines de milliers de foyers dans le noir, en plus de perturber les vacances de milliers de voyageurs.

Comme souvent en première moitié d’hiver, le fleuve devrait départager les précipitations, avec plus de neige dans les régions au nord et plus de pluie au sud. Par contre, il est bien trop tôt pour savoir quelle quantité de neige pourrait s’abattre sur la province.

«C’est sûr qu’on va ajouter, ultimement, au couvert de neige, même dans le sud du Québec. [...] On va ajouter à la blancheur», a noté le météorologue.

Double tempête en Gaspésie

La Gaspésie pourrait cependant avoir droit à une mauvaise surprise. La dépression qui s’amènera sur la région vendredi et samedi pourrait se reformer au moment de rencontrer une autre tempête qui longe la cote.

«Ça pourrait donner des problèmes dimanche, surtout dans l’est du Québec», a expliqué le météorologue, en notant que le phénomène est trop complexe et trop lointain pour pouvoir se hasarder avec exactitude sur ce qui se produira.

Dans tous les cas, les Québécois peuvent s’attendre à une fin de semaine grise digne de la saison hivernale

«Chaque année, pratiquement, on a des précipitations mixtes en janvier, et même tout au long de l’hiver. Il n’y a rien de surprenant là-dedans», a fait remarquer Jean-Philippe Bégin.