Il se couche au sol pour attendre à l'urgence: le CIUSSS s’excuse

Une histoire choquante qui s’est déroulée vendredi à l’urgence du CHUS Fleurimont à Sherbrooke a forcé les autorités à s’excuser auprès d’un patient qui a dû se coucher au sol tellement il se sentait malade.

• À lire aussi: Pénurie de médecins: plus de souplesse pour la certification des médecins étrangers

Aucune civière n’était disponible vendredi pour Bernard Proulx qui est atteint de leucémie.

L’homme s’est présenté à l'urgence pour des difficultés respiratoires, on lui a finalement diagnostiqué une pneumonie.

Après environ cinq heures d’attente, le patient se sent faible et demande à pouvoir poursuivre son attente sur une civière. Le personnel lui aurait répondu qu’il n’en avait plus de disponible.

À bout d’énergie, le sexagénaire se résigne à se coucher sur le plancher de la salle d’attente, sans aucune couverture.

«On ne traiterait même pas un chien de cette façon-là, dénonce sa sœur Georgette. J’ai vraiment eu peur qu’il meure comme ça, couché sur le plancher d’une manière complètement indigne.»

Après quelques minutes étendu au sol, M. Proulx a régurgité et il a tout de suite été pris en charge.

«On comprend que l’urgence débordait et on était prêt à attendre, mais est-ce que c’est possible d’attendre dans des conditions décentes?» demande Georgette Proulx.

La porte-parole du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond, est sortie lundi matin pour admettre que cet événement n’aurait jamais dû se produire: «On comprend très bien que c’est une situation qui a été difficile à vivre, on reconnaît que c’est inacceptable et on présente nos excuses au patient et à sa famille.»