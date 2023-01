Ils libèrent la 3D des lunettes

Faire de la conception en 3D sans avoir besoin de lunettes, c’est le rêve de tous les concepteurs. Une entreprise québécoise, AYE3D, a justement réussi à éliminer cette contrainte grâce à son écran FRE3DOM, qui permet la visualisation en trois dimensions à l’œil nu.

Il suffit de se poster directement devant le moniteur pour que la magie opère. Que ce soit une chaussure de course, une pièce de moteur d’avion ou un appareil médical, l’objet virtuel semble sortir littéralement de l’écran. On peut le regarder sous toutes ses facettes, de l’extérieur vers l’intérieur, pour valider le concept avant la fabrication.

« Il existe d’autres moniteurs 3D sans lunettes sur le marché, mais aucun n’offre une aussi haute résolution », soutient Mario Genest, fondateur et grand patron d’AYE3D, une entreprise basée dans la métropole québécoise.

« Un autre avantage de la technologie, c’est qu’elle améliore la productivité de 10 % à 20 % selon ce que nous ont rapporté des clients. Il y a moins de temps d’arrêt pour mettre ou enlever les lunettes, les utilisateurs peuvent donc afficher et éditer en même temps », ajoute M. Genest.

Déjà des partenariats

La technologie d’AYE3D peut trouver sa place dans plusieurs domaines d’application : l’ingénierie, l’architecture, la construction, l’imagerie médicale, les effets spéciaux au cinéma, pour ne nommer que ceux-là.

L’entreprise a toutefois d’abord ciblé la géomatique, un choix stratégique, étant donné que les entreprises du secteur doivent remplacer leurs équipements qui arrivent en fin de vie.

AYE3D, qui vient d’obtenir un financement de 750 000 $ d’Investissement Québec dans le cadre de son programme Impulsion PME, destiné aux entreprises innovantes à fort potentiel commercial, accentue ses efforts de commercialisation en s’ouvrant à d’autres secteurs, notamment l’aéronautique pour la conception de pièces d’avion.

« En avril dernier, on a développé un partenariat avec le groupe français Dassault pour du co-marketing, explique Mario Genest. On va participer à des salons avec eux pour aller à la rencontre des éditeurs de logiciels de simulation et de conception 3D avec qui ils font affaire. Ce sont des entreprises de classe mondiale qui font partie du Fortune 500. Dassault nous aide ainsi à ouvrir les portes de clients de qualité. »

« Un de nos principaux atouts, c’est que notre écran est plug and play, c’est-à-dire qu’il est compatible avec différents logiciels. On n’a donc pas d’adaptation à faire quand on s’attaque à un nouveau secteur. Cela simplifie le développement de marché », ajoute le chef d’entreprise.

AYE3D met les pieds dans un secteur au potentiel de croissance élevé, un marché évalué à plusieurs milliards de dollars, selon Mario Genest, qui a bon espoir d’aller chercher sa part du gâteau malgré la compétition.

« Notre technologie apporte un degré élevé de précision et de profondeur, ce qui réduit les risques d’erreur de conception », assure-t-il.

Une rencontre déterminante

La création d’AYE3D en 2019 est le fruit d’une rencontre entre Mario Genest et son ancien collègue d’université Jean-Étienne Gaudreau.

« Je cherchais à investir dans différentes sociétés. J’ai alors appris qu’il avait mis au point un écran 3D sans lunettes et qu’il cherchait un partenaire d’affaires. C’est ainsi qu’on est devenus associés pour fonder l’entreprise », raconte Mario Genest.

Les deux hommes se sont alors attelés à la tâche pour perfectionner la technologie avant de partir à la rencontre de clients potentiels.

« Cela nous a permis de nous assurer que notre écran répondait à un réel besoin du marché », ajoute-t-il.

AYE3D a ensuite intégré Quantino, l’incubateur spécialisé en hautes technologies de l’Institut national d’optique de Québec.

« C’est avec eux que l’on a développé notre chaîne d’assemblage. Toute notre production sera faite au Québec », affirme M. Genest.

Des défis d’approvisionnement

Mise au monde juste avant la pandémie, l’entreprise a dû composer avec plusieurs obstacles pour trouver certaines composantes électroniques dont elle avait besoin pour lancer la production.

« Toute l’équipe a travaillé fort pour trouver des solutions et sécuriser nos approvisionnements jusqu’à la fin de 2023 », assure Mario Genest.

AYE3D en bref

■ Année de fondation : 2019

■ Activité : fabrication de technologies de visualisation 3D sans lunettes

■ Actionnaires : Mario Genest, Jean-Étienne Gaudreau, Guy Lussier, Stéphane Lestage

■ Nombre d’employés : 16