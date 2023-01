JP Morgan offre 30 000 $ US de budget restaurant pour recruter

La banque américaine JP Morgan est en quête d’un gastronome à la plume acérée prêt à faire la tournée des restaurants new-yorkais, dans lesquels il pourra dépenser 30 000 $ US en repas par année.

• À lire aussi: Les employés au salaire minimum, une espèce en voie de disparition

• À lire aussi: Pénurie de médecins: plus de souplesse pour la certification des médecins étrangers

L’entreprise a annoncé être à la recherche d’un rédacteur en chef pour son site The Infatuation, qui propose aux internautes des listes de restaurants à découvrir dans diverses grandes villes américaines.

«C’est à la fois un travail de rédaction et un travail pour manger», s’est amusé JP Morgan dans son annonce.

Le candidat idéal est décrit comme «l’ami dans le groupe qui choisit le restaurant». Il se doit, évidemment, d’être un «passionné des restaurants et de la ville de New York», mais aussi avoir au moins cinq ans d’expérience en rédaction et être un «amoureux de la grammaire que perd le sommeil pour une virgule oubliée ou un élément du menu mal épelé».

En plus de recevoir 30 000 $ US pour visiter autant de restaurants que possible, le futur rédacteur en chef recevra un salaire annuel oscillant entre 85 000 et 130 000 $ US.

Autrement, des postes de rédacteur pour rédiger des critiques gastronomiques sont aussi disponibles à Seattle et à Londres, où les candidats retenus auront pour mission de «passer leurs soirées à visiter autant de restaurants que possible et leurs journées à écrire dessus».