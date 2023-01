Martin St-Louis n’a pas digéré la défaite contre le Kraken

Petit lundi soir au Centre Bell. Le Kraken de Seattle a été supérieur au Canadien dans toutes les facettes du jeu. Ce fut un revers mérité.

La première période a scellé l’issue du match. Les visiteurs ont inscrit trois buts alors que les locaux étaient désorganisés.

En deux petites minutes, Michael Pezzetta, Jonathan Drouin et Mike Hoffman se sont retrouvés avec un différentiel de -2. Ils ont ouvert la porte au Kraken avec des revirements et de mauvaises assignations défensives. Hoffman, qui effectuait un retour au jeu, a donné des munitions à ses détracteurs.

Les joueurs du Canadien ont été plus combatifs en deuxième et en troisième période. Par contre, ils n’ont pas été capables de trouver une faille dans le système hermétique du Kraken. Ils ont eu quelques chances de marquer, mais elles n’ont pas été fructueuses.

Du feu dans les yeux

Après la rencontre, Martin St-Louis avait du feu dans les yeux lorsqu’il parlait de la performance de son équipe. Des réponses courtes et incisives.

Pendant quelques minutes, on a revu le compétiteur qu’il était comme joueur.

«On avait trop de passagers ce soir surtout en partant, a-t-il mentionné. On n’est pas assez bon comme équipe pour avoir des passagers.»

Pour le reste, il n’aurait pas eu besoin de parler. Son langage non verbal le faisait pour lui. Cette défaite contre Seattle, il l’a eue à travers de la gorge.

À prendre au sérieux

J’avais hâte de voir le Kraken en action. La troupe de Dave Hakstol a été impressionnante. Elle a un système de jeu bien structuré et tous les joueurs connaissent leurs rôles.

On voit que tous les joueurs tirent dans la même direction. C’est beau à voir.

Est-ce que Seattle réussira à se qualifier pour les prochaines séries éliminatoires ? Ce n’est pas impossible. La plus jeune concession de la LNH a engrangé de précieux en première moitié de saison.

Le Kraken sera engagé dans une lutte à finir avec les Oilers et les Flames d’ici la conclusion du calendrier régulier. Pour être dans le coup, il devra avoir un meilleur rendement de leurs gardiens de but. Martin Jones et Philipp Grubauer devront offrir des prestations supérieures pour donner une chance à leur équipe.

Les Penguins: des vrais

Dans le monde du hockey professionnel, il est souvent question des statistiques ou des contrats faramineux. On assiste parfois à des histoires touchantes.

Dans les derniers jours, Kris Letang a quitté l’équipe en raison du décès de son père. La cérémonie funéraire avait lieu lundi à Montréal.

Qui était présent pour donner du réconfort au défenseur ? Tous les joueurs des Penguins de Pittsburgh. Après leur match en Arizona dimanche, ils ont décidé de prendre un vol en direction de Montréal. Même s’ils ont un match au programme mardi soir à Pittsburgh.

Ils ont sacrifié des heures de repos pour être avec Letang et sa famille qui traversaient des moments difficiles. On peut parier que c’est une initiative du capitaine Sidney Crosby. Un ami de longue date de Letang. Un vrai jusqu’au bout des doigts.