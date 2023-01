Méchants hommes blancs

Voilà donc que des étudiants blancs inscrits en science à l’Université Laval dénoncent, comme le rapporte Le Devoir samedi, l’exclusion dont ils font l’objet et qui les empêche de poser leur candidature pour des postes de chaires de recherche du Canada dans les universités du pays.

Déjà en 2021, cette politique de l’Université Laval avait été unanimement dénoncée par tous les partis politiques du Québec.

Qu’à cela ne tienne. Il faut être jovialiste pour croire que c’est la bonne façon de lutter contre la discrimination des femmes, des autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles pour qui ces postes sont réservés.

Les scientifiques blancs ont été des étudiants qui se sont distingués dès le secondaire et le collégial. Ils étaient doués et passionnés. Et ils ont réussi à être acceptés dans des secteurs contingentés. Et voilà que ceux qui préfèrent se consacrer à la recherche fondamentale ou à l’enseignement dans une université – postes moins payants que ceux que proposent les laboratoires pharmaceutiques – se heurtent à un mur.

Trudeauisme

Ne rêvons pas. Et surtout, soyons lucides. Nos universités sont devenues des lieux de censure à l’endroit des Blancs. C’est une politique, hélas, qui est appuyée par des Blancs déjà en place. Comme le recteur de l’Université d’Ottawa, personnage hautement controversé, qui a choisi son combat contre les Blancs « colonisateurs et discriminateurs » au profit des « victimes » à la mode du jour. C’est ainsi que le trudeauisme actuel a dépassé les rêves gauchisants de Trudeau père.

C’est faire insulte aux gens de couleur, aux autochtones, aux minorités sexuelles et autres qui ont subi une réelle discrimination que de pratiquer cette même discrimination à l’endroit des hommes blancs.

La Charte des droits et des libertés est en train de devenir prétexte pour transformer le Canada en un tribunal de censure et d’intolérance à l’endroit de certains citoyens relégués à un statut de deuxième classe, à savoir les hommes blancs.