Médaillé d'or avec ÉCJ: Nathan Gaucher a encore soif de victoires

Nathan Gaucher est déjà prêt à retomber de son nuage. Médaillé d’or avec Équipe Canada junior, vendredi dernier, l’attaquant de 19 ans était de retour dans la Vieille capitale, lundi soir, avec un but en tête: vivre à nouveau l’ivresse d’un championnat mais, cette fois, avec ses coéquipiers des Remparts de Québec.

• À lire aussi: Les Sags peu impressionnés par Victoriaville

• À lire aussi: Nathan Gaucher, la «boule de démolition» canadienne

• À lire aussi: Mondial junior: victoire du Canada, autre record pour Connor Bedard

Les Diables rouges lui avaient donné quelques jours de congé afin qu'il savoure sa deuxième médaille d’or en un peu plus de quatre mois, avec ses proches. De retour lundi, il a patiné en solo en fin d’après-midi afin de se préparer au voyage de trois matchs en quatre jours dans les Maritimes, à partir de mercredi à Moncton.

«Quand tu reviens dans ton équipe, tu veux avoir un impact, a-t-il mentionné quelques minutes avant de sauter sur la glace. J’ai appris cet été [après la conquête de l’or en août] qu’il fallait être prêt tout de suite et ne pas trop vivre dans le passé. Ce sera important pour moi, surtout avec l’équipe qu’on a. On veut enfiler les victoires, et je veux vraiment ramener tout le positif que j’ai tiré de ce tournoi, avec les Remparts.»

Gaucher est tellement prêt à contribuer qu’il ne savait même pas s’il allait se prévaloir de l’offre de Patrick Roy, le week-end dernier, de lui donner une semaine de congé après le voyage dans l’Est canadien.

«Cette semaine je vais jouer et, ensuite, je ne sais pas si ce sera nécessaire d’avoir congé. Une fois que tu es dans la roue, tu ne veux pas trop arrêter. C’est sûr que la récupération sera la clé mais on va en discuter [avec Roy]», a-t-il mentionné.

Une expérience bénéfique

Placé dans un rôle secondaire en août, Gaucher a été une partie importante de la dernière conquête d’ÉCJ, à Halifax. Utilisé autant en avantage qu’en infériorité numérique, en plus de pivoter le troisième trio de l’équipe, Gaucher estime avoir grandi de son expérience.

«J’ai gagné la confiance de l’entraîneur tout au long du tournoi et j’ai joué dans mon rôle. Je suis satisfait de mon jeu, mais le plus important c’est que j’ai aidé l’équipe à gagner.»

Photo Kevin Dubé

Et pendant qu’il tentait d’aider son équipe à gagner, Gaucher suivait du coin de l’œil les faits et gestes des Remparts sur la patinoire, ainsi que les transactions effectuées par Patrick Roy. Il devrait maintenant former un trio avec James Malatesta et la nouvelle acquisition de l’équipe, Justin Robidas.

«Justin, c’est un leader naturel. C’est un gars assez tranquille mais il démontre l’exemple par sa façon de faire. Il travaille fort. J’ai regardé les matchs des Remparts, et James et lui étaient fatigants en échec-avant, et c’est ce qu’on veut faire. Je veux apporter de la profondeur à cette ligne.»

Bedard: pas de distraction

Si Gaucher avait la médaille d’or au cou à son retour à Québec, c’était en grande partie grâce au jeune Connor Bedard qui a réécrit le livre des records canadiens au dernier Mondial.

Centre de l’attention médiatique pendant la totalité de l’événement, Bedard n’a pas été une distraction pour l’équipe, assure Gaucher.

«On voulait qu’il ait du succès parce que ça nous faisait gagner. Il nous a tellement aidés. Oui, il y avait beaucoup d’attention sur lui mais il ne s’enflait pas la tête avec ça. Il n’allait pas voir les autres gars pour leur dire qu’il venait de faire sept points. Il ne narguait personne. Il parlait à tout le monde et, même s’il était un peu placé sur un piédestal, il n’agissait pas comme ça.»

Frustraction «juste»

À Québec, le numéro 91 rejoindra aussi Zachary Bolduc, dont les propos à l’endroit de Hockey Canada avaient fait grand bruit après qu’il eut été retranché par la sélection nationale.

Questionné à ce sujet par un collègue, il n’a pas voulu ajouter d’huile sur le feu.

«Je comprenais sa frustration, a-t-il admis. Tout le monde veut faire cette équipe et c’est difficile de le faire. Équipe Canada est allée dans une direction qui, pour eux, était la décision à prendre. C’est difficile pour moi de rajouter quoi que ce soit sur ce que Zach a dit. Sa frustration était juste et maintenant, il fait très bien avec les Remparts. De notre côté, on a gagné un championnat, donc tout est bien qui finit bien. Maintenant, je suis de retour, je vais lui parler un peu et on va se concentrer sur les Remparts. Ce sera le plus important.»