Une personne perd la vie dans une collision avec un arbre dans Montréal-Nord

Le conducteur d’un véhicule a perdu la vie lundi matin après avoir percuté un arbre dans l’arrondissement Montréal-Nord.

L’accident se serait produit vers 4 h 30 sur le boulevard Léger, près de l’avenue Fortin, selon la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal Caroline Chèvrefils.

La victime, dont l’identité demeure inconnue, aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle se dirigeait vers l'est, sur le boulevard Léger. Elle serait ensuite allée terminer sa course contre un arbre, et son véhicule a pris feu.

La personne était seule à bord.

Le boulevard léger a été fermé entre l’avenue Fortin et le boulevard Rolland, et une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances de l’accident. La vitesse pourrait être en cause, d'après le SPVM.

Des témoins ont été rencontrés et le boulevard pourrait être fermé pour une partie de la matinée.