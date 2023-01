Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 10 janvier qui en valent le détour.

Basketball : Raptors de Toronto c. Hornets de Charlotte

Les Raptors ont retrouvé le chemin de la victoire en disposant des Trail Blazers de Portland 117 à 105, lundi, malgré une dispute en plein match entre les coéquipiers Scottie Barnes et Thaddeus Young. L’occasion sera belle pour les hommes de Nick Nurse face aux pauvres Hornets, alors qu’ils tenteront de goûter à leur première séquence de deux victoires en 2023. L’équipe de Charlotte présente le troisième pire dossier de la NBA (11-30) et sera privée des services de deux de ses cinq meilleurs pointeurs, Kelly Oubre fils et Gordon Hayward. Les Hornets et les Raptors s’affronteront deux fois en 48 heures à Toronto, ce qui pourrait permettre à ces derniers de gagner du terrain dans le classement de l’Est. Les «Raps» devront toutefois se méfier : ils avaient plié l’échine deux fois lors d’une séquence similaire face au Magic d’Orlando, en décembre.

Prédiction: victoire des Raptors (-7,50) - 1,90

Hockey : Devils du New Jersey c. Hurricanes de la Caroline

Les deux meilleures équipes de la section Métropolitaine croiseront le fer au PNC Arena, à Raleigh, ce qui pourrait avantager... les Devils ! La troupe de Lindy Ruff a ralenti depuis sa séquence historique de 13 victoires, mais est toujours aussi dominante sur la route (14-2-1). En infligeant un quatrième revers consécutif aux «Canes», les Devils s’approcheraient à deux points du sommet de leur section. Les Hurricanes ont notamment plié l’échine face à deux formations bien moins nanties, les Predators de Nashville et les Blue Jackets de Columbus, lors des derniers jours.

Prédiction: victoire des Devils - 2,30

Tennis : Carol Zhao c. Clara Burel

La Française Clara Burel a atteint le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour une deuxième fois l’été dernier, à l'occasion des Internationaux des États-Unis, après avoir gagné sa place au terme de trois matchs de qualifications. Elle avait notamment vaincu Elena Rybakina et il a fallu Aryna Sabalenka pour la freiner. Elle avait préalablement atteint les seizièmes de finale deux ans plus tôt, en France. Âgée de 21 ans et classée 131e au monde, Burel ne devrait faire qu’une bouchée de la Canadienne Carol Zhao (168e).

Prédiction : victoire de Burel en deux manches – 1,58