Renouvelée par TVA: la quotidienne «Indéfendable» sera de retour pour une 2e saison l’automne prochain

C’était un secret de Polichinelle: devant le succès d'écoute d’«Indéfendable», TVA a confirmé lundi le retour de la quotidienne judiciaire l’automne prochain pour une deuxième saison.

Ce n’est pas une surprise parce que le public a été au rendez-vous soir après soir avec une moyenne d’écoute de 1 511 000 de téléspectateurs, du 12 septembre au 15 décembre, selon la firme Numeris qui compile les cotes d’écoute. «Indéfendable» est pratiquement à égalité avec sa concurrente «STAT», diffusée à la même heure sur ICI Télé, laquelle a obtenu une moyenne de 1 563 000 curieux, du 12 septembre au 6 novembre.

Plus de trois millions de téléspectateurs dévorent donc les deux fictions, une bonne nouvelle pour l’industrie.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

La quotidienne judiciaire mettant en vedette Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Nour Belkhiria s’est terminée sur une note dramatique, juste avant les Fêtes, quand Me Frédéric Legrand (Martin-David Peters), qui loue un bureau au Cabinet Lapointe-MacDonald, a été pris pour cible en pleine rue, devant son fils et la stagiaire Inès (Nour Belkhiria).

Atteint de plusieurs balles à la poitrine, Me Legrand a-t-il survécu à ses graves blessures? C’est ce que les fidèles de la fiction produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, sauront cette semaine, alors que l’enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) se penchera sur cette tentative de meurtre.

Dans le premier épisode, ce lundi, qui est intitulé «Nuit blanche», tous les membres du cabinet sont rassemblés au bureau et tentent de réconforter Inès, qui est fortement secouée. Même la Dre Lévesque (Marie-Ève Perron), qu’on a connue dans la cause de Pierre Poirier (Hubert Proulx) en début de saison, viendra soutenir Inès.

Cette dernière révélera plus de détails sur la mort de sa sœur, qui a été tuée dans une fusillade il y a plusieurs années.

Comme les autres causes ne peuvent attendre, Léo (Sébastien Delorme) et Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé) devront retourner au palais de justice pour la suite du procès de Pascal Giroux (Xaxier Huard), accusé d’avoir sauvagement tué son père.

Son présumé complice, Danny Ducharme (Maxime Isabelle), témoignera pour la Couronne, mais un revirement inattendu viendra bousculer les procédures. Giroux et sa mère (Marie Michaud), qui sont tous deux timbrés, cachent d'ailleurs un lourd secret.

Le chirurgien Stanley Magloire (Ralph Prosper), dont la fille Catherine (Tracy Marcelin) a été impliquée dans un délit de fuite, consultera Léo de manière préventive, la police n’ayant pas encore remonté jusqu’à la jeune femme, qui étudie en médecine. C’est l’enquêtrice Marcoux (Julie Deslauriers) qui tentera d’élucider cette affaire démontrant que ce ne sont pas que les criminels qui se retrouvent dans l’eau chaude devant la justice.

À la fin de la présente semaine, la première saison d’«Indéfendable» sera exactement à mi-parcours, avec 60 de ses 120 épisodes diffusés. Selon nos informations, la quotidienne obtient beaucoup de succès sur TVA+, où elle a établi un nouveau record d’écoute, se hissant au sommet des émissions les plus regardées sur la plateforme.

La quotidienne «Indéfendable» est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA et TVA+.

Julie Deslauriers de retour à la télé dans «Indéfendable»

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Après avoir décroché le rôle de sa vie, celui de la maman du petit Henri, 2 ans, la comédienne Julie Deslauriers est de retour sur les plateaux comme comédienne, elle qui campe l’enquêtrice Marcoux dans «Indéfendable», dès mardi, le temps d’une enquête portant sur un délit de fuite.

Julie Deslauriers est dans le métier depuis l’âge de 11 ans, soit depuis 35 ans, bien qu’on l’ait moins vue dans des fictions ces dernières années. Il y a eu son projet de maternité qui a été plus compliqué que prévu, ainsi que la COVID-19.

PHOTO COURTOISIE

«Ç’a été quand même une épopée de tomber enceinte et d’avoir un enfant. Ces dernières années, j’ai mis toutes les chances de mon côté pour fonder une famille avec mon chum», a-t-elle relaté, spécifiant être en couple depuis 11 ans.

Pour ce qui est d’«Indéfendable», on l’a appelée une semaine avant le tournage. «J’ai eu deux jours de tournage l’été dernier et je n’étais pas si nerveuse, peut-être parce que j’avais vraiment hâte de jouer une police», a raconté celle qu’on a entre autres vue dans «Watatatow», «Chambre en ville», «Virginie», «Km/h», «Le négociateur», «Rock et Roland» et «30 vies», son dernier projet important.

Julie a été enchantée de pouvoir se glisser dans la peau d’une policière et de porter une arme à la ceinture. «C’est lourd, c’est gros, ça change automatiquement la démarche.» Elle souhaite qu’on la rappelle pour une autre enquête dans «Indéfendable» ou que 2023 lui apporte d’autres occasions de jeu.

Julie Deslauriers n’est pas malheureuse pour autant de moins tourner, elle qui est passionnée par le design d’intérieur et qui signe, en tant que designer, une chronique dans le magazine «Les idées de ma maison» et qui participe chaque mois à «Salut Bonjour Week-end» à TVA pour une chronique déco.