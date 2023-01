Rien n’est perdu pour Sidney Crosby et les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh ont peiné sur la patinoire au cours des derniers jours, mais ils espèrent redresser la barque rapidement et profiter du petit élan acquis dimanche pour demeurer dans le portrait des séries.

La bande du capitaine Sidney Crosby a freiné une séquence de six revers en disposant des Coyotes de l’Arizona au compte de 4 à 1. Même si cette victoire a été obtenue aux dépens d’une autre formation qui en arrache, elle a permis aux «Pens» de retrouver le sourire. Détenteurs du dernier laissez-passer des clubs repêchés de l’Association de l’Est de la Ligue nationale, ils accusent un retard de cinq points sur les Rangers de New York, quatrièmes de la section Métropolitaine. Deuxièmes et troisièmes respectivement, les Devils du New Jersey et les Capitals de Washington comptent sept et six points d’avance.

«Nous tentons de revenir sur la bonne voie en jouant avec la confiance que cette équipe est capable d’exploiter, a déclaré l’entraîneur-chef Mike Sullivan au site de l'organisation. Il importait de gagner ce match pour plusieurs raisons.»

Attaque massive et gardien

Outre la bataille au classement qui s’annonce serrée, le club en noir et jaune ne veut pas prendre de mauvais plis. Notamment, Sullivan s’attend à beaucoup de son avantage numérique. Après les affrontements de la fin de semaine, Pittsburgh occupe le 19e rang du circuit Bettman avec un pourcentage de réussite de 20,6 %.

«Nous, les entraîneurs, travaillons tous avec eux, en leur donnant des échos, a affirmé le pilote au sujet de sa première unité du jeu de puissance composée entre autres de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin. En supériorité numérique, la différence entre le succès et l’échec est mince. Vous ne voulez pas gérer exagérément, car mon expérience me dit que si vous n’êtes pas prudent, vous risquez de sortir les gars de leurs habitudes. Ils constituent des athlètes de niveau élite pour une raison: ils pensent le jeu beaucoup mieux que vous et moi. Parfois, on essaie de rester un peu éloignés d’eux.»

À leur prochaine sortie, mardi, les Penguins recevront les Canucks de Vancouver.