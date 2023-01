Un faux millionnaire encore accusé de fraude

Un faux millionnaire condamné par le passé pour fraude aurait récidivé une fois de plus en bernant au moins trois femmes qu’il aurait séduites avec des promesses alléchantes.

Serge Rivard – qui s'est déjà présenté sous les noms de Danny Langevin, Danny Carbonneau, Danny Gauthier, Adam Quintal, Christian Leroux, Enzo Moretti et Jean-Franois Savoie – a été arrêté pour fraude le 21 décembre dernier, à Montréal, pour des infractions qui auraient été commises en avril 2022.

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme que l’homme de 57 ans aurait fait au moins une victime sur son territoire. Notre Bureau d’enquête en a répertorié deux autres au cours des derniers jours, dans les régions de Saint-Hyacinthe et Saint-Eustache.

Selon nos informations, Serge Rivard utiliserait le site de rencontres Badoo pour entrer en communication avec ses victimes, toujours en utilisant de faux noms. Il se présenterait alors rapidement comme un héritier multimillionnaire et propriétaire d’entreprises et promettraient à ses victimes maisons, voitures et voyages.

Il aurait prétexté ne pas avoir accès à ses fonds et ses comptes de banque pour une période limitée pour soutirer des milliers de dollars à ces femmes vulnérables.

Rappelons que Serge Rivard avait bénéficié d’une forte couverture médiatique en 2016 pour des histoires de fraudes amoureuses.

Détenu, le quinquagénaire doit revenir au tribunal cette semaine pour la tenue de son enquête sur remise en liberté.

Plus de détails suivront...



Avec Ian Gemme