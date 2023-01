Un homme tue deux enfants par balle aux États-Unis

Un homme aurait tué à l’aide d’une arme à feu une fillette d’un an et un garçon de neuf ans lundi dans l’État du Mississippi, aux États-Unis.

Le motif qui aurait poussé l’homme de 25 ans à commettre ce crime est encore inconnu.

L’événement s’est déroulé vers deux heures du matin dans un appartement de la ville de Jonestown.

Melrose Haile, la grand-mère de la fillette, a dit être dévastée en entrevue avec CNN.

«C’était ma petite-fille, elle n’avait qu’un an et demi, et maintenant, elle n’est plus là. Il n’y a rien dans le monde qui peut faire disparaître cette douleur», a-t-elle confié.

Le suspect fait face à deux chefs d’accusation pour meurtre et à deux chefs d’accusation pour coups et blessures.