Un second regard sur le monde des affaires

Françoise Bertrand n’est pas d’une nature inquiète, mais de son œil de femme et de sociologue, elle regarde le début de 2023 avec quelques craintes.

Dans un monde polarisé, elle voudrait voir plus d’harmonie, plus de dialogue, moins d’insultes.

« Présentement, je vois du blanc et du noir et je ne pense pas que ça amène le meilleur chez les humains ni dans les débats de société », songe-t-elle.

Pionnière parmi les femmes leaders au Québec, Françoise Bertrand a mené une carrière éclectique, comme si elle avait appartenu à une autre génération que la sienne. Elle a voulu ne jamais s’ennuyer et elle a réussi. Doyenne à l’UQAM, présidente de Télé-Québec, puis du CRTC, avant de donner un nouveau souffle à la Fédération des chambres de commerce du Québec, elle est aujourd’hui experte à l’Institut de leadership et présidente du conseil d’administration de VIA Rail.

La confiance en ses forces

Parmi les forces qui lui ont permis de se propulser, elle mentionne son énergie, son sens du travail, sa santé et sa bonne humeur. Puis, elle ajoute qu’elle n’a pas peur.

« Je me mets sur le bout du tremplin et le pire qui puisse arriver est que je tombe à l’eau, mais au fond, je sais nager ! »

Fille de banquier, elle dit avoir eu une enfance formidable, ce qui lui donne un bon trépied pour se sentir en confiance. Ensuite, elle a cultivé un solide réseau.

« Ça donne de l’assurance, un réseau que vous maintenez, car il vous maintient aussi. Si on peut appeler quelqu’un pour un conseil ou une référence, ça rend le trépied plus solide », avance-t-elle.

Je ne peux qu’être d’accord, je m’émerveille sans cesse de la magie de mon réseau, espace d’échange et d’entraide fascinant.

Le travail à distance suscite des craintes chez Françoise Bertrand. Les femmes le trouvent commode, mais risquent de se rendre invisibles à travers lui.

« Je dis que les femmes doivent faire attention, mais les gestionnaires aussi. J’ai été repérée dans ma carrière parce que j’ai été présente, parce qu’on me connaissait. »

Du télétravail, elle dit aussi qu’il pose des défis de rétention énormes, à un moment où les entreprises manquent de personnel. Le sentiment d’appartenance s’effrite et si on impose aux employés de revenir au bureau pour faire exactement ce qu’ils peuvent faire de chez eux, sans qu’ils perdent du temps dans le trafic, on court à notre perte.

« Il faut gérer autrement. S’intéresser aux individus et se demander, comme gestionnaire, quel sentiment d’appartenance on a à l’endroit du travailleur? En quoi s’intéresse-t-on à sa carrière et à son perfectionnement ? demande-t-elle. J’entends peu de gestionnaires qui parlent d’aider leurs employés à progresser en même temps qu’ils font progresser l’entreprise. »

Diversité et parité

Elle parle de réciprocité, au fond. J’oserais dire aussi des rapports plus équitables entre les forces. C’est un défi partout. Entre les entreprises et les employés. Entre les hommes et les femmes, entre les divers groupes qu’on n’a pas suffisamment inclus dans la société.

« Mais il ne faudrait pas se dire qu’on peut retourner à 30 % de femmes dans les organisations parce qu’on accueille plus de nations ou d’autres groupes. Il ne faut pas que la diversité efface la parité hommes-femmes », plaide-t-elle.

La verra-t-on en politique un jour ? Au fil du temps, à peu près tous les partis l’ont courtisée. Mais elle aime trop dormir dans son lit pour vivre dans ses valises !

« Et c’est peut-être plus de solitude que ce à quoi je suis prête à faire face », confie-t-elle, en disant son admiration pour ceux qui font le sacrifice pour servir la population.

Institut de leadership

Année de fondation: 2013

2013 Fondateur: Éric Paquette

Éric Paquette Lieu du siège social: Montréal

Montréal Secteur d’activité: Formation

Formation Nombre d’employés: 9

Profil de Françoise Bertrand