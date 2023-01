Candidat problématique à «L’amour est dans le pré» sur Noovo: la nouvelle saison repoussée

La nouvelle saison de «L’amour est dans le pré», qui devait débuter ce jeudi, a été repoussée de deux semaines.

Le diffuseur en a fait l’annonce mardi midi, par voie de communiqué, sans toutefois expliciter et commenter la situation.

La semaine dernière, lors du dévoilement des aspirants prétendants, le candidat Maxime a attiré l’attention des internautes. De nombreuses femmes ont allégué avoir été harcelées par l’homme qui se présentait pour conquérir le cœur de l’agricultrice Anne-Sophie. Des dizaines de témoignages, parfois accablants, ont ainsi été partagés sous la publication, qui a depuis été retirée de la page Facebook de l’émission.

La production a ensuite publié un message stipulant que le candidat en question avait été retiré de l’aventure.

«"L’amour est dans le pré" a toujours prôné la bienveillance, le respect, la sincérité et l’authenticité. La nature et la gravité des gestes reprochés, qui vont clairement à l’encontre de ces valeurs, nous ont poussés à prendre cette décision», peut-on lire dans le message émis il y a trois jours.

Katherine Levac sauve les meubles

C’est l’émission «Katherine est dans le pré» qui prendra la relève de la case horaire du jeudi soir, sur Noovo, ces deux prochaines semaines.

Fille d’agriculteur, l’animatrice de «L’amour est dans le pré» recevra à la ferme ses amis Marie-Soleil Dion, Marie-Lyne Joncas et Patrice Bélanger pour leur faire vivre quelques jours d'activités agricoles. On pourra également y apercevoir quelques anciens participants et participantes de l’émission de rencontre.

«Katherine est dans le pré» sera présentée en programme double, les jeudis 12 et 19 janvier sur le coup de 20 h. L’intégralité des épisodes pourra aussi être visionnée en rafale sur Crave, dès jeudi.

La 11e saison de «L’amour est dans le pré» sera quant à elle diffusée sur Noovo à compter du 26 janvier, à 20 h.