Cinq faits marquants de la carrière de Gareth Bale

L’un des plus grands joueurs de soccer britanniques a tiré sa révérence lundi. Même s’il n’est âgé que de 33 ans, Gareth Bale a laissé sa marque en Europe, sur la scène internationale et en Major League Soccer (MLS).

• À lire aussi: Coupe du monde: mission accomplie pour l’Angleterre

• À lire aussi: Coupe du monde de soccer: l'inexpérience en cause chez les Américains

Voici les cinq plus grands faits saillants de l’illustre carrière de l’athlète gallois, en ordre chronologique.

Une dernière année marquante à Tottenham

Avant de garnir son étagère de trophées en Espagne, avec le Real Madrid, Bale s’est établi comme un des meilleurs joueurs de la Premier League, en Angleterre. Après des débuts prometteurs à Southampton, où il évoluait au poste de latéral gauche, il a été transféré au Tottenham Hotspur. Sous l’égide de l’entraîneur-chef Harry Redknapp, Bale est devenu un athlète des plus polyvalents, pouvant autant jouer en attaque, en milieu de terrain ou en défense. Il a atteint de nouveaux sommets en 2012-2013 avec le club situé en banlieue de Londres, cette fois sous les ordres d’André Villas-Boas. Grâce à 26 buts et 14 passes décisives en 44 matchs, il est devenu seulement le deuxième homme de l’histoire à être nommé joueur et jeune joueur de l’année de la Professional Footballers’ Association, ainsi qu’athlète par excellence de la Football Writers’ Association.

Un nouveau héros à Madrid

Avant de faire ses adieux à Tottenham, Bale a été courtisé agressivement par l’un des plus grands clubs d’Europe, le Real Madrid. L’organisation espagnole a finalement déboursé plus de 143 millions $ — une somme record, à l’époque — pour obtenir ses services. L’instructeur-chef Carlo Ancelotti avait un plan clair pour le natif de Cardiff : le placer en attaque pour lui permettre de compléter un trio explosif avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. L’entraîneur italien en a récolté les dividendes, le 16 avril 2014. Lors d’une célèbre édition du «Clasico», en finale de la Copa Del Rey, Bale a été le bourreau du FC Barcelone. Grâce à sa vitesse presque inégalable, il a doublé le défenseur Marc Bartra pour marquer le but gagnant à la 85e minute.

Une bicyclette et un sacre

Gareth Bale a notamment bâti sa renommée dans la plus prestigieuse compétition européenne, la Ligue des champions. Il y a disputé 66 matchs, inscrivant au passage 20 buts et 17 passes décisives. Dans une séquence tout à fait historique, l’équipe madrilène a remporté quatre fois cette compétition avec le Gallois entre 2014 et 2018. Bale a été un rouage important de chacun de ces sacres, mais il a été particulièrement décisif en grande finale de 2018, face au club anglais Liverpool FC, dans une rencontre disputée à Kyiv. Après que Sadio Mané et Benzema eurent marqué pour leur camp respectif, Bale a fait son entrée dans le match à la 61e minute et il n’a pas tardé à changer le cours de la partie. Seulement deux minutes plus tard, il a fait secouer les cordages de façon spectaculaire en complétant une bicyclette. Bale a ensuite inscrit le but d’assurance pour offrir un 13e triomphe en Ligue des Champions au Real Madrid.

Petit pays, grands rêves

Avant les années 2010, le pays de Galles, peuplé de quelque trois millions d’habitants, n’avait pas fait grand bruit sur la scène internationale du soccer. Bale s’est assuré de changer le cours de l’histoire et est éventuellement devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs (111) et ayant marqué le plus de buts (41) de l’histoire de la petite nation britannique. En 2016, il a notamment mené les Gallois vers une première participation à l’Euro depuis 1976. Bale ne s’est pas arrêté là : il est devenu un véritable héros national en propulsant les siens jusqu’aux demi-finales du tournoi. Le pays de Galles est parvenu à se qualifier de nouveau quatre ans plus tard, consolidant sa place dans l’échiquier européen. Puis, en 2021, Bale et les Gallois ont obtenu leur billet pour le Qatar grâce à une phase de qualifications fructueuse. Les «Dragons» ont ainsi participé un an plus tard à leur deuxième Coupe du monde et leur première depuis 1958.

Un adieu triomphant sous le soleil californien

À l’instar de plusieurs étoiles européennes qui l’ont précédé, Bale a terminé sa carrière aux États-Unis, dans la MLS. Il a paraphé un contrat d’un an avec le Los Angeles FC (LAFC) en juin dernier, et son passage dans le pays de l’oncle Sam a couronné sa glorieuse carrière de belle façon. Utilisé avec parcimonie par le club californien, Bale n’a été envoyé sur le terrain qu’à 12 reprises. En finale de la Coupe MLS, dans un duel qui opposait le LAFC à l’Union de Philadelphie, il a forcé la tenue d’une séance de tirs au but en créant l’égalité à la 128e minute. Cette réussite, la plus tardive de l’histoire du circuit Garber, a permis aux siens de remporter la fusillade et de soulever le précieux trophée.