Conseils pour qui n’a pas de médecin de famille

Je suis toujours surprise de lire ou d’entendre une personne dire qu’elle a attendu des heures à l’urgence d’un hôpital. Pas parce que sa situation était urgente, mais parce qu’elle n’a pas de médecin de famille et qu’elle a juste besoin de consulter.

Quel Québécois ne sait pas que dans presque tous les GMF (Groupe de médecine familiale) il existe une clinique sans rendez-vous à laquelle on peut s’adresser en tout temps ? J’ai eu recours à ce service la semai-ne dernière, et je fus reçue vite et bien par un médecin. Il suffit de savoir où se situe le GMF de notre secteur. Information qu’on nous donnera dans tout CLSC local.

À mon GMF, il faut téléphoner dès 8 h le matin pour prendre rendez-vous, parce qu’on n’y tient les cliniques sans rendez-vous que les mardis et mercredis en soirée. Ironique de devoir prendre rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous me direz-vous ? Aussi ironique que ça puisse sembler, c’est comme ça que ça fonctionne dans mon coin.

On m’a donné rendez-vous pour le soir même à 19 h 30. Quand je m’y suis présentée, nous n’étions que trois dans la salle d’attente et un médecin m’a vue à peine 20 minutes plus tard. Il a pris ma pression artérielle, m’a pesée, a écouté les battements de mon cœur ainsi que mes poumons, en plus de me poser des tas de questions et de terminer en me disant que l’hôpital allait me rappeler pour passer un scan.

Appel reçu deux jours plus tard pour aller passer le scan à 20 h le lendemain à l’hôpital de Saint-Jérôme puisque j’habite les Laurentides. Merci aux infirmières qui ont procédé vite fait bien fait, puisque le soir, c’est moins achalandé, selon elles.

C’est aberrant que tout le monde ne soit pas au courant de ce que moi je sais sur les GMF. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé devrait le mentionner à chacune de ses apparitions publiques, lui qui vient de mettre sur pied une cellule de crise pour désengorger les urgences.

Lucie Plourde

Votre commentaire va probablement servir à en sensibiliser certains à l’existence des GMF, et c’est tant mieux. Mais entre vous et moi, notre système n’en est pas à son premier dérapage, puisque les plaintes des usagers datent du début des années 1980. Avouez cependant que le seul fait d’appeler « clinique sans rendez-vous » une clinique où il faut normalement prendre un rendez-vous donne une bonne idée de la déconnexion des décideurs du ministère.