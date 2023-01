Des sachets de M&M inquiètent Fox News

Des sachets de M&M visant à «appuyer les femmes» sont restés en travers de la gorge d’une commentatrice de Fox News qui n’a pas digéré le nouvel emballage, le considérant comme une invitation à la Chine à se lancer à la conquête du monde.

Mars inc., l’entreprise derrière la célèbre marque de bonbons chocolatés, a lancé un nouvel emballage mettant en vedette uniquement ses personnages féminins, soit les M&M vert et brun, en plus du M&M violet qui fait son apparition dans la famille. Les personnages sont dessinés à l’envers, en guise d’invitation à «renverser le statu quo».

En prime, une partie des profits seront reversés à des organisations venant en aide à des femmes dans l’industrie de la musique, puisque le nouveau personnage violet est décrit comme une chanteuse à la personnalité confiante.

L’emballage lancé en «édition spéciale» aurait bien pu demeurer un simple coup de marketing, mais c’était sans compter sur la lectrice de nouvelles sur Fox News Martha MacCallum.

«Je crois que c’est le genre de choses qui amène la Chine à se dire "continuez à vous préoccuper de ça. Continuez à donner à chaque personne sa propre couleur de M&M, pendant que nous nous approprions tous les gisements de minéraux dans le monde entier"», a ironisé Mme MacCallum en ondes lundi.

Les chocolats au lait, au beurre d’arachide ou contenant une arachide sont devenus, aux yeux de nombre d’internautes et de médias, «woke»

Une compilation réalisée par CNN rappelle que les M&M sont un sujet polarisant aux États-Unis, où le moindre changement réalisé par la marque vieille de 82 ans peut susciter son lot de critiques.

Ainsi, l’an dernier, des milliers de personnes avaient signé une pétition réclamant que le M&M vert demeure sexy, après que l’entreprise eut décidé de lui mettre des chaussures aux pieds à la place de ses bottes. Une chronique publiée dans le «Washington Post» avait abondé dans le même sens, critiquant le «progressisme mal guidé» des entreprises américaines.

Le producteur des M&M avait déjà expliqué, après les critiques sur le changement d’apparence du M&M vert, ne pas avoir l’intention de reculer et vouloir continuer à moderniser l’image de ses personnages pour les adapter à leur époque.