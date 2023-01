Hochelaga-Maisonneuve: une personne blessée par arme blanche

Un homme de 34 ans a été blessé par arme blanche dans des circonstances inconnues lundi soir, dans un logement de Hochelaga-Maisonneuve.

Pascal Girard/AGENCE QMI

L’appel au 911 a été passé lundi soir vers 22 h 00, rapportant une personne blessée par arme blanche dans son logement de la rue Sainte-Catherine Est, près de l’avenue Jeanne-D'Arc, d’après la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Caroline Chèvrefils.



La victime aurait été retrouvée dans un dépanneur près du logement, dans lequel il serait rentré pour demander de l’aide.

L’homme a été retrouvé conscient et blessé au haut du corps, il a été transporté en centre hospitalier où on ne craindrait pas pour sa vie.

Les circonstances de l’évènement demeurent inconnues, et la conjointe de la victime, âgée de 44 ans, sera rencontrée pour déterminer son implication.

La scène a été protégée pour permettre aux techniciens et aux enquêteurs de déterminer les causes et circonstances de l’évènement.