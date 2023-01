L’avenir du chemin Roxham s’est peut-être joué au Mexique

À la mi-décembre, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, disait qu’un accord avait été trouvé avec nos voisins du Sud pour mettre à jour l’Entente sur les tiers pays sûrs.

En entrevue à Radio-Canada, M. Mendicino a dit: «J’ai confiance que c’est une entente qui a du bon sens. C’est une question de mois, pas d’années.»

Cependant, quelques heures plus tard, Justin Trudeau a calmé les ardeurs de son ministre: «En réalité, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que M. Mendicino. On a du travail à faire. On a fait du progrès avec les Américains. Mais on reste concentré sur la modernisation de l'entente.»

Trois amigos

La visite de Justin Trudeau au Mexique pour le Sommet des leaders nord-américains a peut-être permis de faire une avancée dans le dossier de la modernisation de l’Entente sur les tiers pays sûrs.

AFP

Bien évidemment, le président américain, Joe Biden, est plus préoccupé par la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Avec la fin de la politique du titre 42, le 20 décembre, Joe Biden se retrouve enfoncé dans la crise migratoire.

Cependant, ici au Québec, la découverte du corps d’un homme de 44 ans pas trop loin du chemin Roxham remet les projecteurs sur ce qui se passe toujours à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Rigueur

C’est le temps de mettre fin à la faille dans l’Entente sur les tiers pays sûrs, et ce, par respect pour ceux et celles qui tentent de venir au Canada en respectant les procédures.

Car au-delà des discussions entre les deux administrations respectives, ce genre de dossier va se décider au plus haut niveau, soit entre le président Biden et le premier ministre Trudeau.

Est-ce qu’on peut espérer une annonce quand le président américain viendra nous visiter au mois de mars? On peut rêver...