Le CF Montréal fait une embauche qui ne passe pas

Le chef du Parti Québécois a vivement dénoncé la nomination d’un ex-joueur de soccer de l’Impact, qui avait tenu des propos controversés après l’attentat au Métropolis en 2012, comme entraîneur-chef de l’équipe réserve du CF Montréal.

« La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible ! Marois ! La prochaine fois mon gars ! J’espère ! », avait écrit sur Twitter Sandro Grande, en anglais, après la fusillade au Métropolis visant Pauline Marois, le soir de l’élection du Parti Québécois (PQ).

Hier soir, le chef Paul St-Pierre Plamondon a dénoncé vivement sa nomination dans une enfilade sur Twitter.

« Grande n’a pas commis une seule erreur banale ou un tweet de trop un soir, il a tenu à de nombreuses reprises des propos orduriers et criminels visant plus de 2 millions de [Québécois] indépendantistes, a-t-il déploré. Cette caution tacite par le CF Montréal est intenable et extrêmement malaisante. »

Les excuses de Grande faites hier sont insuffisantes, estime M. St-Pierre Plamondon.

L’ancien joueur de soccer a profité de sa nomination pour aborder son comportement d’il y a quelques années.

Graves erreurs

« J’ai fait de graves erreurs et je suis profondément désolé d’avoir manqué de respect à qui que ce soit. J’ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d’inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu’il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s’améliorer et corriger nos erreurs du passé », a-t-il dit.

Grande a porté les couleurs de l’Impact de Montréal à deux occasions pendant sa carrière comme milieu de terrain, soit entre 2004 et 2005, ainsi qu’entre 2008 et 2009. Il avait toutefois été libéré par l’équipe après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge lors d’un entraînement.

Il ne le reconnaît pas

C’est trois ans plus tard qu’il avait publié son message sur Twitter, après l’attentat du Métropolis. Il n’a toutefois jamais reconnu avoir écrit ce gazouillis, disant que son compte avait été piraté.

Il a cependant avoué avoir rédigé une publication sur Facebook le soir même, où il insultait les souverainistes.

Il y insultait notamment les « gens du nord » qui auraient voté pour les souverainistes en les traitant de « colons » (« hillbillies ») et de fermiers, rapportait l’hebdomadaire L’Écho de Laval à l’époque.

Les « séparatistes sont si stupides que c’est inimaginable », avait aussi écrit Grande.

