On a le monde qu'on mérite...

Bien sûr que je vais aborder ce qui se passe au Brésil, c’est incontournable.

Mais avant, j’aimerais vous parler de mes vacances dans le sud...

LA TRIBU DES TÊTES PENCHÉES

Chaque année, dans le temps des Fêtes, je vais dans un tout-inclus.

Parce que rendu au 23 décembre, je suis brûlé, et la seule décision que je suis capable de prendre est : « Je lis un autre chapitre ou je nage un peu ? »

Il y a quelques années, je voyais plein de gens lire autour de la piscine. En 2011, beaucoup de touristes lisaient Sapiens, l’essai magistral sur l’évolution humaine de Yuval Noah Harari.

Ça m’a donné espoir.

« Ce n’est pas parce qu’on est en vacances qu’il faut se mettre le cerveau à Off ! »

À la boutique de l’hôtel, on pouvait trouver des best-sellers américains.

Oh, rien de bien profond, mais si on fouillait, on pouvait tomber sur un bon polar de Michael Connely ou de John Grisham.

Du fast food littéraire bien foutu.

Cette année, rien.

Je pouvais compter les gens qui lisaient sur les doigts d’une main, et la boutique de l’hôtel a remplacé ses livres par des ballons gonflables.

Tout le monde était penché sur son cell.

Au resto, à la plage, à la piscine.

Papa, maman, les enfants.

Chacun dans sa bulle.

À glisser leur index sur l’écran de leur téléphone pour faire défiler des vidéos de quelques secondes.

Une autre ! Et une autre ! Et une autre !

À longueur de journée.

TOUT EST RELIÉ

Qu’est-ce que cela a à voir avec ce qui se passe au Brésil ?

Rien. Tout.

On a les sociétés qu’on mérite.

En 1989, les Tchèques ont élu Vaclav Havel, l’un des plus grands intellectuels européens.

En 2017, les Américains ont voté pour Trump.

Deux peuples, deux époques.

La société est l’addition de tout ce qui se passe dans nos foyers.

Si de plus en plus d’ignares passent pour des génies, c’est parce que l’ignorance est une valeur en hausse.

Parce que plus personne ou presque ne lit sur le bord des piscines.

Parce que les gens ne se parlent plus.

Parce que tout le monde est prisonnier d’une chambre d’échos.

Parce que les boutiques des hôtels ne prennent même plus la peine de vendre des livres.

Parce que les parents ne transmettent plus rien à leurs enfants.

Parce que des influenceurs sont devenus millionnaires en vendant leurs pets.

Tout ça se tient. Tout est relié.

La grande et la petite histoire.

Ce qui se passe dans les officines des plus importants lieux de pouvoir et ce qui se passe dans notre salon.

DANS NOS TÊTES

Si Trump a pu devenir ce qu’il est devenu, c’est parce que le terreau était fertile.

Parce que toutes les conditions étaient réunies pour permettre son arrivée.

Parce que Trump existait déjà dans nos têtes.

Comme Poutine existait dans la tête des Russes et Trudeau dans celle des Canadiens.

Le trumpisme et le wokisme sont les résultats de notre paresse intellectuelle et de notre ignorance du passé.

Comme l’écrivait Pierre Huet : « Astheure j’ai jamais peur de m’endormir / Tous mes cauchemars passent à six heures, à la télévision. »