Percutée par un autobus scolaire à Sainte-Martine

Une mère de famille a subi d’importantes blessures lorsque sa voiture a été emboutie par un autobus scolaire à bord duquel se trouvaient des enfants, mardi matin, à Sainte-Martine, en Montérégie.

L’accident s’est produit un peu après 8 h, sur la route 138, à l’angle de la rue des Copains.

Selon les autorités, la mère de famille était immobilisée sur la route 138 et avait son clignotant en fonction pour tourner à gauche sur la rue des Copains.

Le chauffeur de l’autobus aurait violemment percuté sa voiture par l’arrière.

À l’arrivée des services d’urgence sur place, la conductrice de la voiture était inconsciente. Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital de Montréal, où elle aurait repris conscience. Les médecins ont craint pour sa vie à un certain moment, mais son état se serait stabilisé.

Elle aurait néanmoins subi de sérieuses blessures.

Le bébé d'un an de la femme se trouvait également dans la voiture. Il s’en est tiré avec de légères blessures et on ne craindrait pas pour sa vie.

Cinq enfants voyageaient à bord de l’autobus et par chance, aucun d’entre eux n’a été blessé.

La cause de l’accident est présentement sous enquête.