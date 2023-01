15 morts en décembre: Piétons Québec demande de freiner «l’hécatombe»

Pour contrer l’hécatombe de marcheurs heurtés par des automobilistes, Piétons Québec interpellera une nouvelle fois Québec pour qu’il implante une stratégie nationale de sécurité routière alors que 15 personnes circulant à pied ont été tuées ou blessées gravement en décembre seulement.

Sandrine Cabana-Degan

Piétons Québec

« C’est tragique », lance Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec. La mort de la petite Mariia, la fillette ukrainienne happée mortellement dans le secteur Centre-Sud à Montréal, a soulevé une vague d’indignation, mais l’organisme fait valoir que c’est une « hécatombe » de piétons happés qui a eu lieu le mois dernier avec 15 personnes mortes ou blessées gravement.

« Ce n’est pas un enjeu seulement à Montréal, il y a eu des collisions graves et mortelles à Laval et Matane. Partout au Québec », illustre Mme Cabana-Degani.

Ainsi, une série de partenaires tiendront une conférence de presse ce matin pour rappeler la promesse non tenue de 2018 du gouvernement du Québec d’adopter une stratégie de sécurité routière basée sur l’approche collision zéro.

« On attend toujours », déplore Mme Cabana-Degani.

Zéro collision

La vision « zéro collision grave et mortelle » est une stratégie née en Suède et adoptée à Montréal que Piétons Québec souhaite vouloir élargir.

L’idée est d’intervenir sur le système routier, notamment avec du mobilier urbain ou des passages piétonniers sécurisés pour que les conséquences de ces collisions n’engendrent jamais la mort.

Actuellement, « les normes d’aménagement du réseau routier sont décidées au niveau du ministère des Transports et favorisent encore la fluidité de la circulation motorisée », explique la directrice.

« On ne peut plus attendre, l’hécatombe des dernières semaines le démontre », plaide Piétons Québec.

La mairesse Plante intervient

Valérie Plante n’a quant à elle pas attendu la conférence de presse de Piétons Québec pour intervenir.

La Ville de Montréal a annoncé qu’elle sécuriserait les abords d’une cinquantaine d’établissements fréquentés par des enfants en 2023.

La mairesse s’est dite « déterminée à accélérer la transformation des milieux de vie partout à Montréal ».

En marge de cette annonce, plusieurs se sont rassemblés mardi matin dans le quartier où Mariia Legenkovska, 7 ans, a été tuée, pour maintenir la pression pour une plus grande sécurité dans le secteur.