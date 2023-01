Quatre arrestations et trois pistolets saisis en l’espace de 48 heures

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL Les policiers de Laval ont poursuivi leurs efforts pour freiner la violence armée sur son territoire en retirant de la circulation trois armes à feu et d’importantes quantités de drogue au cours des derniers jours, en plus d’arrêter quatre individus. Les armes à feu ont été saisies lors de trois événements distincts, qui se sont produits entre le 30 décembre et le 1er janvier. Sur la photo, on aperçoit l’un des suspects, Marc Bou Nicolas. PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL